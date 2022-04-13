Решение Байдена снять с вооружения ядерную ракету вызвало раскол в конгрессе США

Партия республиканцев выступила против решения президента США Джо Байдена снять с вооружения крылатую ракету морского базирования с ядерным боезарядом, таким образом вызвав раскол в конгрессе страны. Об этом сообщает издание Politico 13 апреля.

Главный республиканец в комиссии палаты представителей по стратегическим силам ВС США, которая курирует весь ядерный арсенал Штатов, Дуг Ламборн высказался за то, что его партия просто обязана воспрепятствовать решению главы страны.

«Так или иначе мы должны отменить это решение», — сказал Ламборн.

Если это произойдет, то сторонники Байдена — демократы, возлагавшие большие надежды на сдержанную ядерную политику и умеренные расходы на оборону, в таком случае получат сокрушительный удар, пишет газета.

В 2021 году бюджетное управление конгресса подсчитало, что новая крылатая ракета SLCM-N и ее боеголовка с бомбой B83 обойдутся по меньшей мере в $10 млрд, в связи с чем встал вопрос о целесообразности ее списания и сведении трат денег из бюджета к нулю.

Республиканцы уже критиковали бюджет национальной обороны Байдена на 2023 финансовый год, который составляет $813 млрд, и заявляли, что этого недостаточно для борьбы как с высокой инфляцией, так и для удовлетворения потребностей военачальников по всему миру. Теперь же законодатели от партии со своей стороны заявляют, что администрация Белого дома не прислушивается к их советам.

Сторонники же политики Байдена обосновывают его решение тем, что крылатая ракета морского базирования, ранняя версия которой была снята с вооружения еще в начале 1990-х годов и окончательно выведена из эксплуатации при президентстве Барака Обамы, будет способствовать гонке вооружений с Китаем и Россией.

5 апреля стало известно, что Джо Байден в скором времени объявит о планах оборонного партнерства США, Великобритании и Австралии совместно работать над созданием гиперзвукового оружия. Предполагается, что новая программа будет направлена против Китая, который, по оценкам Пентагона, существенно опередил Запад в разработке гиперзвуковых систем вооружений.

Комментируя эту информацию, военный эксперт Владислав Шурыгин тогда же отметил, что, несмотря на громкие заголовки, речи не идет об испытании в США полноценной гиперзвуковой ракеты, а скорее о «концепте — демонстраторе технологий».

В России гиперзвуковое оружие было презентовано в 2018 году. К нему относятся комплексы «Авангард», «Кинжал» и ракеты «Циркон». В июне 2021 года глава государства Владимир Путин объявил, что «Авангард» и «Кинжал» уже поставлены на боевое дежурство в РФ. Тогда же президент добавил, что МБР «Сармат», «Циркон» и новая система ПВО С-500 скоро также встанут на боевое дежурство.