СКР установил личности участников «Грузинского национального легиона»

Личности 24 участников украинского объединения «Грузинский национальный легион» установлены, сообщил в среду, 13 апреля, Следственный комитет Российской Федерации (СК РФ).

«В ходе следственных действий установлены и другие лица, причастные к деятельности на территории Украины «Грузинского национального легиона», а также иные подразделения наемников. Их действиям также будет дана уголовно-правовая оценка», — говорится в сообщении ведомства.

Ранее в интернете публиковались видео с призывами командира формирования Мамуки Мамулашвили к насилию в отношении российских военнослужащих.

Отмечается, что он создал на Украине вооруженное объединение, выступил его лидером и вовлек в его деятельность и деятельность ряда других украинских вооруженных формирований в качестве наемников 24 граждан Грузии.

12 апреля СК сообщил о возбуждении дела в отношении Мамулашвили по факту вербовки наемников и их участия в вооруженном конфликте.

Кроме того, 10 апреля глава Следственного комитета Александр Бастрыкин поручил установить личности украинских националистов, которые причастны к совершению преступления в отношении российского военнослужащего.

В этот же день замгенсека ООН по политическим вопросам Розмари Ди Карло заявила об обеспокоенности «вызывающими тревогу видеозаписями со злоупотреблениями в отношении военнопленных с обеих сторон».

На следующий день, 6 апреля, американская газета The New York Times заявила о подлинности видео, на котором украинский солдат выстрелом в упор добивает раненого российского военного.

В тот же день официальный представитель МИД РФ Мария Захарова сказала, что все, совершившие в отношении пленных российских солдат военные преступления, будут найдены и предстанут перед судом. То, в какой форме будут привлечены к ответственности причастные к пыткам, будет решено позже, подчеркнула она.

24 февраля президент РФ Владимир Путин объявил о начале специальной операции для защиты мирного населения Донецкой и Луганской народных республик (ДНР и ЛНР). Ей предшествовали обострение ситуации в регионе, обращение руководства ДНР и ЛНР к РФ с просьбой о помощи и последующее признание Россией независимости республик Донбасса.

Украинские власти проводят военную операцию против жителей Донбасса, которые отказались признавать итоги государственного переворота на Украине, с 2014 года.

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