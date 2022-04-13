Прямой эфир
Мир
Байден продлил режим ЧС из-за действий России
Мир
Ле Пен намерена способствовать сближению НАТО и России
Мир
В МИДе надеются избежать конфронтации с НАТО
Наука
Китай запустит в космос телескопы для поиска двойников Земли
Мир
Германия продолжит поставлять вооружение Украине
Интернет
Российские клубы и сборную полностью удалили из FIFA 22
Экономика
В Чехии указали на зависимость страны от российских ресурсов
Мир
В США оценили возможность исключения России из ОБСЕ
Мир
Захарова заявила о намеренном затягивании переговоров украинской стороной
Общество
S7 Airlines начнет выполнять ежедневные рейсы между Москвой и Нальчиком
Мир
СМИ сообщило о новом пакете военной помощи Украине от США
Сюжет:

СКР установил личности участников «Грузинского национального легиона»

0
Читать iz.ru в yandexzen yandexnews
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Личности 24 участников украинского объединения «Грузинский национальный легион» установлены, сообщил в среду, 13 апреля, Следственный комитет Российской Федерации (СК РФ).

Освобождение: люди рассказывают родным о том, что живы
Как помогают найти пропавших на Украине родных — в спецпроекте «Известий»

«В ходе следственных действий установлены и другие лица, причастные к деятельности на территории Украины «Грузинского национального легиона», а также иные подразделения наемников. Их действиям также будет дана уголовно-правовая оценка», — говорится в сообщении ведомства.

Ранее в интернете публиковались видео с призывами командира формирования Мамуки Мамулашвили к насилию в отношении российских военнослужащих.

Отмечается, что он создал на Украине вооруженное объединение, выступил его лидером и вовлек в его деятельность и деятельность ряда других украинских вооруженных формирований в качестве наемников 24 граждан Грузии.

12 апреля СК сообщил о возбуждении дела в отношении Мамулашвили по факту вербовки наемников и их участия в вооруженном конфликте.

Кроме того, 10 апреля глава Следственного комитета Александр Бастрыкин поручил установить личности украинских националистов, которые причастны к совершению преступления в отношении российского военнослужащего.

В этот же день замгенсека ООН по политическим вопросам Розмари Ди Карло заявила об обеспокоенности «вызывающими тревогу видеозаписями со злоупотреблениями в отношении военнопленных с обеих сторон».

На следующий день, 6 апреля, американская газета The New York Times заявила о подлинности видео, на котором украинский солдат выстрелом в упор добивает раненого российского военного.

В тот же день официальный представитель МИД РФ Мария Захарова сказала, что все, совершившие в отношении пленных российских солдат военные преступления, будут найдены и предстанут перед судом. То, в какой форме будут привлечены к ответственности причастные к пыткам, будет решено позже, подчеркнула она.

24 февраля президент РФ Владимир Путин объявил о начале специальной операции для защиты мирного населения Донецкой и Луганской народных республик (ДНР и ЛНР). Ей предшествовали обострение ситуации в регионе, обращение руководства ДНР и ЛНР к РФ с просьбой о помощи и последующее признание Россией независимости республик Донбасса.

Украинские власти проводят военную операцию против жителей Донбасса, которые отказались признавать итоги государственного переворота на Украине, с 2014 года.

Больше актуальных видео и подробностей о ситуации в Донбассе смотрите на телеканале «Известия».

Читайте также
Прямой эфир
Меню
Реклама
Подписка на газету
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2022