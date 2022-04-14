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Около 70% россиян планируют оставить старую резину в летнем сезоне

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Около 70% россиян не планируют менять комплект шин в летнем сезоне из-за роста цен на новую импортную резину. Об этом свидетельствуют данные исследования цифровой платформы «Мой_Сервис Авто», проведенного в апреле этого года и поступившего в распоряжение «Известий».

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Аналитики платформы, партнером которой выступает «Росгосстрах», выяснили, что 69% россиян планируют ездить на старой резине в новом сезоне. Лишь 27% планируют обновить свой комплект летних шин.

При этом почти 40% россиян отмечают, что цены на новую импортную резину сильно выросли. Почти половина автовладельцев (42%) готовы потратить на новый комплект шин в 2022 году от 50 тыс. до 70 тыс. рублей. Каждый третий рассчитывает уложиться в сумму от 30 тыс. до 50 тыс. Часть россиян рассматривает возможность покупки резины «с рук», за такой комплект они готовы выложить не более 15 тыс. рублей.

Чаще всего россияне выбирают комплект шин в специализированном офлайн-магазине (40%), каждый третий обращается в автосалон, а 20% отметили, что планируют искать шины на маркетплейсах. Лидером мнений в выборе шин россияне считают консультанта в магазине (29%), каждый четвертый (26%) доверяет своему мнению. Лишь 19% опрошенных доверяют мнению друзей или членов семьи.

Среди тех, кто планирует покупку новых шин в текущем году, 48% россиян рассматривают приобретение отечественного продукта. Европейские бренды шин интересуют 40% автовладельцев, китайскую резину готовы приобрести лишь 6% россиян.

В то же время в России наблюдается дефицит резины определенных брендов. Об этом заявил каждый пятый респондент.

Произвести замену шин каждый четвертый россиянин рассчитывает в ближайшее время, 46% опрошенных отмечают, что отложили обновление до конца апреля – начала мая. Обновили резину лишь 15% опрошенных. Большинство россиян (73%) пользуются для этого услугами выездного или стационарного шиномонтажа.

При этом, как отмечает бизнес-лидер «Мой_Сервис Авто» Светлана Бери, 27% россиян меняют шины самостоятельно во дворе или в собственном гараже. Причем 61% респондентов хотел бы делегировать шиномонтаж квалифицированным помощникам за небольшую сумму. В частности, автовладельцы готовы заплатить за такую услугу от 1 тыс. до 3 тыс. рублей.

Ранее, в конце марта, председатель координационного совета Федерации автовладельцев России (ФАР), директор Национального общественного центра безопасности движения Сергей Канаев назвал оптимальные сроки для смены зимней резины на летнюю. Он отметил, что для смены зимней резины на летнюю температурный режим должен быть +8, однако даже это не гарантирует полной безопасности, потому что заморозки бывают до середины апреля, и даже 15 апреля переобувать резину рано.

Автоэксперт напомнил, что летняя резина и зимняя резина отличаются не только шипами и протектором, как все думают. Основное их отличие в том, что они рассчитаны на разные температуры: зимняя работает до +5 градусов, летняя — до –5.

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