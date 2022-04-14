Культурная неделя: выбор «Известий»

Кино

«Родители строгого режима» 16+

Режиссер: Никита Владимиров. В ролях: Алиса Фрейндлих, Александр Адабашьян, Евгений Ткачук, Владимир Сычев, Ольга Медынич, Игорь Хрипунов.

Каждый родитель хочет гордиться своим ребенком. Но Литвины устали стыдиться поступков своего Бореньки. Дело в том, что Боря теперь — мэр их города. В народе у него репутация хапуги. Узнав, что проворовавшийся мэр собрался баллотироваться на второй срок, мама и папа решают не дожидаться, когда за сыном «придут». Они «посадили» его сами — в его детскую комнату… за толстую решетку.

С 14 апреля в прокате.

«Подельники» 16+

Фото: Централ Партнершип

Режиссер: Евгений Григорьев. В ролях: Павел Деревянко, Юра Борисов, Елизавета Янковская, Ярослав Могильников, Константин Балакирев, Марина Маныч, Олег Шапков.

Биатлонист Петя вместе с женой Настей возвращается в родное село — работать физруком. Их встречают суровые люди, живущие по законам тайги. Там убийство за оскорбление — право сильного, а сильнее шамана Вити-Людоеда, бывшего зека, здесь никого нет. Петя становится свидетелем его кровавого преступления. Вызов убийце решается бросить только 10-летний сын жертвы Илья.

С 14 апреля в прокате.

«Синдром жизни» 16+

Фото: KION

Режиссер: Мария Шалаева. В ролях: Светлана Немоляева, Мария Сокова, Александр Лавут, Фархад Махмудов, Максим Лагашкин, Максим Виторган.

Елизавета Петровна похоронила мужа. В процессе разбора его вещей она обнаруживает письмо супруга. В нем тайна, которую глава семьи хранил несколько десятилетий, история своей французской любви и ребенка, рожденного вне брака. Женщина пытается рассказать об этом своей дочери, но той «не до того». Внук живет в параллельной реальности. И тогда старушка решает изменить свою жизнь, меняя всё вокруг.

С 18 апреля, в онлайн-кинотеатре KION.

Театр

«Контрабас (Новое звучание)» 16+

Фото: МХТ имени Чехова/Александра Торгушникова

Режиссер: Глеб Черепанов. В ролях: Артем Волобуев, Елизавета Ермакова.

Постановка по пьесе Патрика Зюскинда с успехом шла в Художественном театре почти восемь лет, ее премьера состоялась в 2014 году. Все эти годы исполнитель главной роли Константин Хабенский погружался в глубины подсознания своего героя — неудачливого музыканта, который сам себя отгородил от мира в квартире со звукоизолированными стенами. В текущем сезоне Хабенский передал свою роль Артему Волобуеву, одному из ведущих артистов МХТ, актеру большого диапазона, которому одинаково подвластны и драма, и комедия.

15, 16 апреля, 19:00, МХТ имени Чехова, Основная сцена.

«И никого не стало» 16+

Фото: Ксения Бубенец

Режиссер: Владимир Машков. В ролях: Константин Лавроненко, Анна Чиповская, Яна Сексте, Сергей Угрюмов, Игорь Петров, Евгений Миллер, Владислав Наумов, Владислав Миллер, Сергей Беляев, Алена Лаптева, Марианна Шульц, Виталий Егоров.

Пьеса Агаты Кристи, написанная ею по мотивам собственного романа, известного в России как «Десять негритят». Десять человек под разными предлогами приглашены незнакомцем в особняк на острове. Отрезанные морем от всего мира, они остаются один на один с неизвестным мстителем, обвиняющим каждого из них в безнаказанном убийстве и грозящим возмездием.

15 апреля, 19:00, Театр Олега Табакова, Сцена на Сухаревской.

«Душа моя Павел» 16+

Фото: РАМТ

Режиссер: Алексей Бородин. В ролях: Даниил Шперлинг, Лариса Гребенщикова, Александр Доронин, Янина Соколовская, Владимир Василенко, Тарас Епифанцев, Александр Девятьяров.

Премьера спектакля по одноименному роману Алексея Варламова в постановке худрука Молодежного театра Алексея Бородина. Это первое сценическое воплощение произведения. Начало 1980-х. Павел Непомилуев приезжает в Москву из не отмеченного на карте «закрытого» города, проваливается на вступительных экзаменах в МГУ. Но чудом всё же становится студентом филфака. В поездке «на картошку» Павлу предстоит принять первое «боевое крещение»: отстоять свои убеждения или навсегда распрощаться с мечтами об идеальном устройстве мира.

14 апреля, 19:00, РАМТ.

«Мертвый город» 16+

Фото: РИА Новости/Владимир Песня

Режиссер-постановщик: Василий Бархатов. В ролях: Рольф Ромей, Марина Нерабеева, Артем Гарнов, Анастасия Лепешинская, Мария Буйносова, Георгий Фараджев.

Эта история о вдовце Пауле, который оплакивает умершую жену Мари, превращает дом в «храм», посвященный ей. Он встречает танцовщицу Мариэтту, удивительно похожую на жену. Его охватывает новое чувство, но он боится предать память Мари, нарушить верность и всё же поддается страсти. В порыве злости Пауль задушил возлюбленную. Но всё это оказывается лишь сном: в конце оперы Мариэтта вновь приходит в дом Пауля.

17, 20 апреля, 19:00, Новая опера.

«Капелька тепла» 12+

Фото: Театр Моссовета

Режиссер и актриса: Ирина Климова.

Бенефис заслуженной артистки России Ирины Климовой посвящен ее юбилею. Одна из ведущих актрис Театра имени Моссовета известна еще и как исполнительница эстрадных песен и романсов. Ее роли-партии в рок-опере «Иисус Христос суперзвезда» и мюзикле «Странная история доктора Джекила и мистера Хайда» стали украшением моссоветовской сцены. Ирина Климова называет этот вечер музыкально-поэтическим моноспектаклем, на который приглашает своих поклонников.

16 апреля, 19:00, Театр Моссовета, сцена «Под крышей».

«Сказка о белом Тигре» 0+

Фото: КЦ «Зодчие»

Режиссер: Евгения Белолипская. В ролях: Надежда Карлова, Артем Ермак, Михаил Кохов, Сергей Юдин.

Московский государственный театр иллюзии представляет музыкальную сказку о храброй девочке с горящим и добрым сердцем. Вместе с ней зрители отправятся в волшебный снежный лес, полный чудес и магии. Они встретят заколдованного белого тигра, найдут новых пушистых друзей, побывают на балу у Белой Королевы.

16 апреля, 12:00, КЦ «Зодчие».

Концерты

«Маэстро Турецкий» 0+

Фото: Государственный Кремлевский дворец

Юбилейный концерт Михаил Турецкий назвал «С тобой и навсегда». 12 апреля народный артист России отметил 60 лет. Создатель и продюсер знаменитых коллективов «Хора Турецкого» и «Soprano Турецкого» посвятил музыке всю жизнь. Он пригласил близких по духу людей отметить юбилей и вместе спеть. В концерте примут участие: Олег Газманов, Валерия, Григорий Лепс, Александр Розенбаум, Михаил Шуфутинский, Денис Майданов, Galibri & Mavik и др.

17 апреля, 19:00, Государственный Кремлевский дворец.

Йозеф Гайдн «Семь последних слов нашего Спасителя на кресте» 12+

Фото: фонд Collegium Musicum

В преддверии Пасхи Ансамбль Collegium Musicum под руководством Олега Романенко исполнит сочинение Йозефа Гайдна «Семь последних слов нашего Спасителя на кресте». Оно написано в традиции, осмысляющей последние слова Иисуса Христа, по жанру — ближе всего к оратории для солистов, хора и оркестра. Но первоначальный замысел композитора включал участие священнослужителя и исполнение музыки как духовного действа в темноте. Именно в таком виде его воссоздаст ансамбль.

17 апреля, 20:00, Кафедральный собор святых Петра и Павла.

«Шансон года» 12+

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Кристина Кормилицына

Ежегодная церемония вручения премии. «Радио Шансон» традиционно подведет музыкальные итоги за прошлый год и представит песни, которые по результатам народного голосования занимали лидирующие строки в хит-параде радиостанции. В этот вечер яркие представители жанра исполнят свои хиты и получат в награду легендарный «Золотой гитарный гриф». В программе участвуют: Стас Михайлов, Евгений Григорьев, Григорий Лепс, Михаил Шуфутинский, Любовь Успенская, Денис Майданов, Александр Маршал, Александр Розенбаум.

16 апреля, 18:00, Государственный Кремлевский дворец.

Выставка

«Кремлевский сервиз. Дар семьи Карисаловых» 0+

Фото: пресс-служба Музеев Московского Кремля

Благодаря дару меценатов Михаила и Елены Карисаловых в Музеи Московского Кремля была возвращена часть Кремлевского сервиза — первого парадного сервиза, выполненного в историческом русском стиле. Он был создан на Императорском фарфоровом заводе в Санкт-Петербурге в 1837–1839 годах. Предназначался для новой резиденции российских императоров в Большом Кремлевском дворце. Грандиозный фарфоровый комплекс был предназначен для торжественных застолий. В частности, сервиз использовался на коронационных обедах, проходивших в Грановитой палате.

С 15 апреля по 25 мая, Оружейная палата, Парадный вестибюль.

«Россия. Дорогами цивилизаций» 14+

Фото: ГИМ

Новый выставочный проект Исторического музея демонстрирует развитие человеческой цивилизации от древнейших времен до современности. Экспозиция включает уникальные памятники из собрания ГИМ и позволяет по-иному взглянуть на сохраненное тысячелетиями культурное наследие. В залах музея представлены ценнейшие исторические памятники прошлого, в контексте их связи и взаимодействия с глобальными процессами и явлениями. Например: модель трюма торгового корабля с амфорами, папирус эпохи эллинизма, монеты, иконы, Соборное уложение, подписанное Александром II, стол с Тегеранской конференции и многое другое.

С 15 апреля по 15 августа, Выставочный комплекс Исторического музея

«Лики модерна» 12+

Фото: ГТГ

Новый выставочный проект Третьяковской галереи раскрывает грани искусства русского модерна, расцвет которого пришелся на рубеж XIX–XX веков — на период между 1896 и 1914 годами. В это время, по словам Андрея Белого, происходит «пересоздание жизни»: художники с увлечением творят мир вымысла, грез, объединяя реальность с собственными фантазиями, пересматривают эстетические ценности Античности, Ренессанса, классицизма, национального фольклора, наполняя их новым, современным содержанием. Особенно ярко модерн отразился в графических искусствах — афише и рекламном плакате. Зрители смогут увидеть произведения Богаевского, Голубкиной, Денисова, Конёнкова и др.

С 15 апреля по 14 августа, Третьяковская галерея, Инженерный корпус.

Фестивали

Гала-концерт Dance open-2021 6+

Фото: пресс-служба фестиваля «Dance open-2021»

Гала-концерт одноименного фестиваля балета представит разные по стилю и направлению номера. Классика и современная хореография, вечные сюжеты и свежие хиты предстанут в исполнении танцовщиков Большого театра Артема Овчаренко, Семена Чудина, Игоря Цвирко, Кристины Кретовой, Анастасии Сташкевич, Вячеслава Лопатина, Михаила Лобухина, Алексея Путинцева, Александра Волчкова, Марии Виноградовой, Ксении Жиганшиной, Елизаветы Кокоревой, Дениса Захарова. Также в Гала примут участие: премьер Мариинского театра Кимин Ким и первая солистка труппы Надежда Батоева; звезды МАМТа — прима-балерина Оксана Кардаш и ведущий солист Евгений Жуков и др.

15 апреля, 19:00, Историческая сцена Александринского театра.