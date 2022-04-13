Производитель Vanish, Durex и «Нурофена» объявил о передаче прав на российский бизнес

Британская компания Reckitt Benckiser, владеющая брендами Nurofen, Strepsils, Durex и Vanish, передаст свой бизнес в России. Об этом сообщается 13 апреля посредством публикации релиза компании.

«Reckitt начала процесс, направленный на передачу владения своим российским бизнесом, который может включать в себя передачу третьей стороне или местным сотрудникам», — говорится в сообщении.

Ранее фирма заморозила инвестиции в РФ, а также приостановила и спонсорские, и рекламные кампании в стране.

Reckitt, уточняет компания, тесно работает с российскими коллегами над деталями и возможными вариантами проведения сделки. Компания также делает всё возможное, чтобы обеспечить занятость сотрудников при новой структуре, и будет выплачивать им месячную зарплату до конца этого года.

Reckitt Benckiser специализируется на продаже продукции разных сегментов, среди них средства личной гигиены, лекарства и продукты питания. Производитель владеет такими брендами, как Vanish, Calgon, Cillit Bang, Clearasil, Strepsils, Nurofen, Durex и Dettol.

В тот же день в Центре развития перспективных технологий пообещали, что дефицита ибупрофена в России в связи с передачей британской компанией бизнеса не будет.

29 марта крупнейший мировой производитель товаров для здоровья — американская компания Johnson & Johnson заявила о решении приостановить поставки в РФ средств личной гигиены. J&J производит изделия медицинского назначения и оборудование, лекарственные препараты и товары для гигиены и здоровья. Портфель брендов компании включает в себя марки Clean & Clear, Johnson's, o.b., Carefree, Neutrogena и др.

23 марта общественники и депутаты Госдумы попросили ФАС и Генпрокуратуру применить меры административной и уголовной ответственности к компаниям Procter & Gamble, Coca-Cola и PepsiCo за то, что иностранный бизнес в России на фоне ухода многих компаний провоцирует завышение цен, ажиотаж, дефицит товаров и разгон инфляции. В пример общественник приводит компанию P&G. Ей принадлежат бренды стиральных порошков и моющих средств Ariel, Tide, Lenor, Fairy, Mr. Proper, Pampers, Always, Discreet, Gillette, Head&Shoulders, Pantene, Blend-a-med, «Миф».

Компания Reckitt Benckiser стала еще одним иностранным гигантом, который заявил о приостановке своей деятельности в РФ на фоне санкций и специальной операции России по защите Донбасса, начавшейся 24 февраля 2022 года.

Спецоперации предшествовали обострение ситуации в регионе, обращение руководства ДНР и ЛНР с просьбой о помощи к президенту РФ Владимиру Путину и последующее признание Россией независимости республик Донбасса.

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