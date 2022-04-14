ВТБ снизил ставки по ипотеке на 5,5 п.п.

С 14 апреля ВТБ снизил минимальную ипотечную ставку на 5,5 п.п. до 16,9%. Об этом журналистам сообщили в пресс-службе банка.

Минимальная ставка доступна клиентам, которые в ходе сделки используют сервисы безопасных расчетов и электронной регистрации или получают зарплату на карту ВТБ. Новые условия распространяются на покупку жилья на первичном и вторичном рынках недвижимости, уточнили в кредитной организации.

Также в банке рассказали, что кредиты на покупку машино-мест, кладовок доступны по ставкам от 17,3%, а на индивидуальное жилищное строительство — от 17,2%.

«Снижение уровня ключевой ставки стало однозначным сигналом для крупнейших игроков улучшать условия по ипотеке. Жилищные кредиты имеют особое значение для населения, и «заморозка» рынка на длительный срок недопустима», — сказал заместитель президента — председателя правления ВТБ Анатолий Печатников.

Ставки по ипотеке пока будут оставаться двузначными. Однако регулятор уже анонсировал продолжение тренда на смягчение денежно-кредитной политики, что должно отразиться на постепенной нормализации цен на рынке ипотеки, добавил он.

ВТБ работает по новым условиям льготной ипотеки. С 7 апреля в рамках программы банк выдал свыше 150 кредитов, объем сделок превысил 850 млн рублей. Ставка по льготной ипотеке для клиентов ВТБ на 0,3 пп ниже уровня, установленного правительством РФ, — от 11,7% годовых. Дисконт предлагается заемщикам, использующим сервисы безопасных расчетов и электронной регистрации на сделке. По «семейной ипотеке» финансирование в ВТБ доступно по ставке от 5,7% (от 4,7% — в ДФО), а по «Дальневосточной» — от 1,7% с учетом дисконта 0,3 пп (по аналогии с основной госпрограммой).