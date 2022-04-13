Прямой эфир

Бабанин назвал хорошей проверкой предстоящий бой с Чароном

Бабанин: бой с кубинцем Чароном станет хорошей проверкой
0
Читать iz.ru в yandexzen yandexnews
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Российский боксер Максим Бабанин встретится на ринге 15 апреля с кубинцем Рейнальдо Чароном. В беседе с «Известиями» он назвал предстоящую схватку хорошей проверкой.

«Кубинская школа — сильная школа. Поэтому, я думаю, для меня это хорошая проверка», — поделился он.

Бойцовский зуб: сможет ли Дацик нокаутировать титулованного бразильца
В другом поединке вечера чемпиону AMC Fight Nights будет противостоять звезда кулачного ринга

По словам Бабанина, кубинцы часто являются очень пластичными боксерами, обладающими хлестким ударом. Но свои собственные секреты он раскроет в ринге, пообещал боксер.

Как он добавил, для победы нужно будет держать противника на комфортной для себя дистанции.

Боксерский турнир PRAVDA 15 апреля в прямом эфире покажет телеканал РЕН ТВ.

Всего зрители увидят три боя. В соглавном поединке встретятся два российских бойца MMA Тимур Никулин и Дмитрий Бикрев.

А главным событием турнира станет бой Вячеслава «Рыжего Тарзана» Дацика и Сауло Кавалари. Победитель выйдет в финал и сразится с победителем поединка Вагаб Вагабов — Дмитрий Кудряшов, которые встретятся на ринге в июне.

Ранее в среду Вагабов назвал ключевое преимущество Вячеслава Дацика в бою с бразильцем Сауло Кавалари. По его словам, Кавалари — «опытный парень», однако бокс не является его сильной стороной.

Ранее российский боец Денис Вильданов по прозвищу Большой Папа поделился ожиданиями от боя Дацика и Кавалари. Он заявил, что верит в победу Дацика. По словам Вильданова, российский спортсмен находится в хорошей форме.

Прямая трансляция боев начнется в 23:00 мск.

Читайте также
Прямой эфир
Меню
Реклама
Подписка на газету
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2022