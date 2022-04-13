Бабанин назвал хорошей проверкой предстоящий бой с Чароном

Российский боксер Максим Бабанин встретится на ринге 15 апреля с кубинцем Рейнальдо Чароном. В беседе с «Известиями» он назвал предстоящую схватку хорошей проверкой.

«Кубинская школа — сильная школа. Поэтому, я думаю, для меня это хорошая проверка», — поделился он.

По словам Бабанина, кубинцы часто являются очень пластичными боксерами, обладающими хлестким ударом. Но свои собственные секреты он раскроет в ринге, пообещал боксер.

Как он добавил, для победы нужно будет держать противника на комфортной для себя дистанции.

Боксерский турнир PRAVDA 15 апреля в прямом эфире покажет телеканал РЕН ТВ.

Всего зрители увидят три боя. В соглавном поединке встретятся два российских бойца MMA Тимур Никулин и Дмитрий Бикрев.

А главным событием турнира станет бой Вячеслава «Рыжего Тарзана» Дацика и Сауло Кавалари. Победитель выйдет в финал и сразится с победителем поединка Вагаб Вагабов — Дмитрий Кудряшов, которые встретятся на ринге в июне.

Ранее в среду Вагабов назвал ключевое преимущество Вячеслава Дацика в бою с бразильцем Сауло Кавалари. По его словам, Кавалари — «опытный парень», однако бокс не является его сильной стороной.

Ранее российский боец Денис Вильданов по прозвищу Большой Папа поделился ожиданиями от боя Дацика и Кавалари. Он заявил, что верит в победу Дацика. По словам Вильданова, российский спортсмен находится в хорошей форме.

Прямая трансляция боев начнется в 23:00 мск.