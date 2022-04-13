СКР проверит информацию о разведывательной деятельности ОБСЕ в Донбассе

Следственный комитет России (СКР) проверит информацию о ведении представителями ОБСЕ в Донбассе разведывательной деятельности. Об этом в среду, 13 апреля, сообщили в ведомстве. Соответствующее поручение дал председатель СКР Александр Бастрыкин.

Как уточняет ведомство, по информации министерства государственной безопасности Луганской Народной Республики (ЛНР), в состав миссии ОБСЕ в Донбассе прибыли сотрудники вооруженных сил и полиции стран НАТО. В дальнейшем к ним присоединились бывшие военные, имеющие опыт контрразведывательной или оперативно-разыскной деятельности.

«Указанные разведчики легализовывали свой статус дипломатических агентов, который определялся министерством иностранных дел Украины и имели соответствующие привилегии и иммунитет», — уточнили в СКР.

Ранее 13 апреля глава (ЛНР) Леонид Пасечник запретил деятельность Специальной мониторинговой миссии (СММ) ОБСЕ с 30 апреля.

В среду жители Луганска вышли на протест к местному офису ОБСЕ после скандала со шпионажем. В этот же день в министерстве госбезопасности ЛНР «Известиям» рассказали о продолжавшемся годами шпионаже агентов ОБСЕ. В ведомстве отметили, что легальные разведчики использовали свой статус дипломатических агентов, который определялся украинским МИДом.

11 апреля в ЛНР был задержан сотрудник луганской команды Специальной мониторинговой миссии (СММ) ОБСЕ по подозрению в госизмене. В министерстве госбезопасности рассказали, что в ходе оперативно-следственных мероприятий было установлено, что он передал иностранной организации сведения, направленные в ущерб безопасности ЛНР.

10 апреля Государственный комитет обороны Донецкой Народной Республики опубликовал распоряжение, согласно которому деятельность СММ ОБСЕ на территории ДНР считается неправомерной. При этом пребывание ее представителей на территории республики является нежелательным. Позже глава МИД ДНР Наталья Никонорова заявила, что спецмониторинговая миссия ОБСЕ должна полностью прекратить свою деятельность в республике до 30 апреля.

С 2014 года киевские власти проводят военную операцию против жителей Донбасса, которые отказались признавать итоги государственного переворота и новую власть на Украине.

С середины февраля в Донбассе из-за обстрелов со стороны украинских военных ухудшилась обстановка. Власти Донецкой и Луганской народных республик обратились к Москве за помощью и организовали эвакуацию мирных жителей в РФ. Президент России Владимир Путин 21 февраля подписал указ о признании независимости республик, а 24 февраля объявил о начале проведения спецоперации по защите Донбасса.

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