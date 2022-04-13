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Трассу М-12 проложат в Нижегородской области через болота и торфяники

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Часть дороги М-12 Москва – Нижний Новгород – Казань пройдет через болота и торфяные грунты, местами достигающие глубины 12 м. Соответствующая информация размещена на сайте подрядной фирмы «Автобан».

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Такие условия предстоит одолеть подрядчикам в районе населенных пунктов Левино и Натальино Нижегородской области. Работы предусмотрены в рамках четвертого этапа строительства трассы, пишет ИА «НьюсНН».

Для укрепления болотистых и торфяных грунтов рабочие используют технологии текстильно-песчаных свай. Таким образом вся нагрузка с самой трассы переходит на основание, расположенное под грунтами.

Первые участки трассы М-12 планируется открыть уже в 2022 году. Полностью достроить дорогу обещают к 2024-у. Общая протяженность трассы составит 823 км — это путь от Москвы до Казани через Нижний Новгород. Работы ведутся круглосуточно, в них задействовано порядка 5 тыс. единиц техники и по 20 тыс. работников в смене.

В марте президент России Владимир Путин поручил до середины мая выделить дополнительные 120 млрд рублей на строительство дорог. 1 декабря прошлого года правительство направило почти 128 млрд рублей на строительство автомагистралей федерального значения. Большая часть средств была предусмотрена на строительство трассы М-12 Москва – Нижний Новгород – Казань.

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