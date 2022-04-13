СБУ раскрыла детали задержания Медведчука

Задержанный политик, глава политсовета партии «Оппозиционная платформа — За жизнь» (ОПЗЖ) Виктор Медведчук планировал тайно перебраться в Приднестровье. Его задержали по пути к границе, сообщил в среду, 13 апреля, руководитель Службы безопасности Украины (СБУ) Иван Баканов.

«Медведчука под видом военного ВСУ якобы в сопровождении коллег хотели довезти до украинской границы. Там лодкой переправить в так называемую Приднестровскую Молдавскую Республику, где его уже ждала эвакуационная группа спецназовцев ФСБ. Они и должны были доставить Медведчука в Москву. Но благодаря СБУ реализовать этот план не удалось», — приводятся слова главы СБУ в официальном Telegram-канал ведомства.

Отмечается, что Медведчук был задержан украинскими правоохранителями на выезде из Киевской области.

Глава Следственного комитета России Александр Бастрыкин поручил проверить правомерность действий украинских властей в отношении Медведчука и в связи с выдвигаемыми требованиями о его обмене на украинских военнопленных. Соответствующее поручение он дал в эту среду.

О задержании политика накануне вечером сообщил президент Украины Владимир Зеленский, вскоре данные подтвердила СБУ. Украинский лидер предложил России обменять политика на пленных ВСУ.

В свою очередь заместитель председателя комитета Госдумы по делам СНГ, евразийской интеграции и связям с соотечественниками Константин Затулин обвинил власти Украины в том, что они занимаются торговлей собственными гражданами. Также он добавил, что российской стороне не очень ясно, какова природа этого обмена.

В то же время пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков подчеркнул, что Медведчук не является гражданином РФ и Кремль не знает, хочет ли сам политик какого-то участия России в разрешении этой ситуации. Песков уточнил, что главы политсовета партии ОПЗЖ никогда не имел закулисных отношений с РФ.

В отношении Медведчука на Украине возбуждено несколько уголовных дел, в том числе о госизмене. Суд отправил его под домашний арест. 27 февраля появилась информация о том, что политик сбежал из-под ареста. Позже его адвокат опровергла эту информацию, сообщив, что политик был эвакуирован в безопасное место в Киеве из-за угроз в его адрес со стороны радикальных националистических группировок.