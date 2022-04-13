В России не ожидают дефицита ибупрофена из-за решения Reckitt передать бизнес

Дефицита ибупрофена в России в связи с передачей британской компанией Reckitt Benckiser (производит Durex, Vanish, Nurofen, Strepsils) бизнеса в России не будет, заявили 13 апреля в Центре развития перспективных технологий (ЦРПТ).

«В России достаточный запас препаратов на основе ибупрофена, производство не останавливается, рисков дефицита не наблюдается», — приводит комментарий ТАСС.

Ранее в этот день стало известно, что компания Reckitt после тщательной внутренней проверки начала процесс по передаче права собственности на свой российский бизнес, который может заключаться в передаче третьей стороне или местным сотрудникам.

По данным национальной системы цифровой маркировки «Честный знак», в марте этого года зафиксирован 95-процентный рост спроса на все лекарства, продаваемые в России, по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. При этом дефицита препаратов не фиксируется, запасы есть по всем категориям, указали 1 апреля в Центре развития перспективных технологий.

Так, самыми востребованными лекарствами в марте 2022 года стали ксилометазолин — было куплено 16,5 млн упаковок, что на 32% больше по сравнению с аналогичным месяцем 2021 года; бисопролол — 8,3 млн, +209%; ибупрофен — 8,1 млн.

18 марта эксперты рассказали «Известиям», что ситуация, сложившаяся в связи с санкциями Запада против России, отразилась на российском фармацевтическом рынке. Некоторые крупные фармдистрибьюторы приостановили поставки в аптеки, чтобы пересчитать цены.

Правительство РФ объявило о мерах поддержки фармотрасли, а также указало, что запасов лекарств в стране достаточно.