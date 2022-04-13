Внешний долг России сократился до $453,5 млрд к началу апреля

Внешний долг России в I квартале 2022 года уменьшился на $26,5 млрд, до $453,5 млрд., что составляет 5,5%. Информацию об этом 13 апреля разместил на сайте ЦБ РФ.

«На динамику показателя повлияло главным образом сокращение иностранной задолженности прочих секторов», — прокомментировали данные в регуляторе.

В результате объем внешней задолженности стал минимальным за 13 лет, с 1 апреля 2009 года он составлял $445,5 млрд.

Ранее в этот день заместитель министра иностранных дел России Сергей Рябков обвинил Соединенные Штаты Америки в попытке спровоцировать дефолт в РФ за счет запрета иностранных инвестиций в ценные бумаги страны. Он объяснил, что американцы «рейдерски захватили» размещенную в банках США часть российских валютных резервов и пытаются предписать, чтобы платежи по госдолгу осуществлялись из экспортной выручки.

Помимо этого, 13 апреля глава Счетной палаты РФ Алексей Кудрин заявил, что экономике России потребуется около двух лет на перестройку, в случае если санкции сохранятся на нынешнем уровне. Он уточнил, что указанный срок займет прохождение первого этапа, а дальше придется перестраиваться в течение многих лет, потому что речь идет об импортозамещении целого ряда товаров.

11 апреля министр финансов Антон Силуанов в интервью «Известиям» заявил о готовности России обращаться в суды, если страны Запада объявят ей дефолт из-за якобы невыполнения обязательств по еврооблигациям. По словам министра, Москва будет предъявлять в суде свои платежи, подтверждающие ее старания заплатить как в валюте, так и в рублях. Он подчеркнул, что это будет сложный процесс, но Россия будет доказывать свою правоту «несмотря на все сложности».

В тот же день первый заместитель главы Минэкономразвития Илья Торосов в интервью «Известиям» рассказал, что российская экономика сможет вернуться к уровню конца 2021-го уже через год. Он также указал, что инфляция в России с начала года составляет около 10% и в стране не ожидается дефолта.

13 марта глава Силуанов сообщил, что западные страны в связи со спецоперацией России по защите Донбасса заморозили около $300 млрд золотовалютных резервов России, что составляет примерно половину их объема. Вместе с тем министр подчеркнул, что у страны достаточно средств, необходимых для производства товаров. По словам Силуанова, приняв решение о заморозке резервов, Запад начал экономическую войну против России.

Новые санкции против России были введены странами Запада, после того как 24 февраля российский президент Владимир Путин объявил о начале операции по защите мирного населения в Донбассе, где ситуация обострилась из-за действий украинских военных.

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