СКР проверит правомерность действий задержавших Медведчука украинских властей

Следственный комитет России (СКР) проверит правомерность действий властей Украины в отношении главы политсовета партии «Оппозиционная платформа — За жизнь» (ОПЗЖ) Виктора Медведчука. Соответствующее поручение дал глава ведомства Александр Бастрыкин 13 апреля, рассказала ТАСС представитель СКР Светлана Петренко.

«Бастрыкин поручил проверить правомерность действий украинских властей в отношении Виктора Медведчука и в связи с выдвигаемыми требованиями о его обмене на украинских военнопленных», — сказала она.

Накануне президент Украины Владимир Зеленский в соцсетях опубликовал фото мужчины в наручниках, похожего на Медведчука. По словам украинского лидера, сотрудники Службы безопасности страны задержали оппозиционера.

13 апреля Зеленский предложил России обменять политика на украинских пленных. Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова назвала крайне опасной тенденцией предложение президента Украины, «учитывая, что в стране много оппозиционно настроенных политиков». В то же время пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков отметил, что Медведчук не является гражданином РФ и Кремль не знает, хочет ли сам политик какого-то участия России в разрешении этой ситуации. Песков уточнил, что главы политсовета партии ОПЗЖ никогда не имел закулисных отношений с РФ.

Новость дополняется