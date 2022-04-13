Сотрудницу центра косметологии на Урале подозревают в краже 500 тыс. рублей

В Екатеринбурге возбуждено уголовное дело в отношении администратора Центра косметологии и пластической хирургии имени Нудельмана. Женщину подозревают в краже полумиллиона рублей, сообщает отделение по связям со СМИ УМВД России по городу.

По данным следствия, администратор центра принимала деньги от клиентов в часы, когда основная касса уже не работала. В один из дней женщина решила уволиться, после чего начальство заметило недостачу 513 тыс. рублей, пишет ТагилСити.ру.

Сотрудники полиции разыскали и опросили бывшего администратора. В ходе беседы она признала, что присвоила часть выручки и потратила на свои нужды.

Возбуждено уголовное дело по ч. 3 ст. 160 УК РФ «Присвоение или растрата в крупном размере». Обвиняемой грозит до шести лет лишения свободы. Сейчас она находится под подпиской о невыезде.