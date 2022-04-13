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В Подольске под завалами гаражей после взрыва могут находиться люди

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Под завалами гаражей в подмосковном Подольске, где 13 апреля взорвался газ, могут находиться люди. Об этом ТАСС сообщил источник в экстренных службах.

«Под завалами могут находиться пострадавшие», — сказал собеседник агентства.

В пресс-службе областного главка МЧС РФ агентству добавили, что на месте ЧП работают кинологи.

Об инциденте стало известно ранее в этот день. По данным «Известий», инцидент произошел в гаражном кооперативе на Симферопольской улице, пострадали два человека. По предварительным данным, причиной взрыва стала утечка газа из баллона.

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