Спецоперация в Донбассе и антироссийские санкции. Главное

Президент России Владимир Путин 24 февраля объявил о начале специальной операции для защиты мирного населения Донецкой и Луганской народных республик. Ей предшествовали обострение ситуации в регионе, обращение руководства ДНР и ЛНР к РФ с просьбой о помощи и последующее признание Россией независимости республик Донбасса. На этом фоне многие страны начали вводить в отношении Москвы беспрецедентные санкции.

Главное о спецоперации и событиях вокруг нее на 13 апреля — в материале «Известий».

Ход спецоперации

В ходе спецоперации в ночь на 13 апреля российские военные ликвидировали два крупных склада ракетно-артиллерийского вооружения армии Украины в районах населенных пунктов Садовое и Чуднов. Помимо этого, ВС России уничтожили четыре украинских вертолета — два Ми-24 и два Ми-8 — на военном аэродроме Миргород.

Как сообщил официальный представитель Минобороны России генерал-майор Игорь Конашенков, оперативно-тактическая авиация ВКС РФ поразила 46 украинских военных объектов. Среди них два пункта управления и радиолокационная станция в районе Боровое, две установки реактивных систем залпового огня, а также четыре района сосредоточения украинской боевой техники в районах Боровое и Пески-Радьковское. Также средствами ПВО России были сбиты в воздухе два беспилотника над населенным пунктом Афанасьевка.

Вместе с тем, российские военные обнаружили украинские БПЛА с емкостями для жидкости и распылителями. В связи с этим глава Следственного комитета РФ Александр Бастрыкин поручил установить обстоятельства возможного применения военными Украины отравляющих веществ.

Также в Минобороны рассказали о том, что в Мариуполе сдались в плен 1026 украинских военнослужащих 36-й бригады морской пехоты Вооруженных сил Украины (ВСУ). По словам Конашенкова, среди них 47 военнослужащих женского пола. Кроме того, 151 человек ранен, им была оказана первичная медицинская помощь, после чего их доставили в городскую больницу Мариуполя.

Однако ситуация на Украине продолжает углубляться, причем, как подчеркнул замминистра иностранных дел РФ Олег Сыромолотов, это происходит из-за притока иностранных наемников из Европы и Ближнего Востока. Он добавил, что их вербовкой в нарушение норм международного права занимаются в том числе украинские диппредставительства.

В министерстве госбезопасности ЛНР, в свою очередь, рассказали «Известиям» о продолжавшемся годами шпионаже агентов ОБСЕ. В ведомстве отметили, что легальные разведчики использовали свой статус дипломатических агентов, который определялся украинским МИДом.

На этом фоне прозвучало предложение президента Украины Владимира Зеленского обменять главу политсовета партии «Оппозиционная платформа — За жизнь» Виктора Медведчука на украинских военнопленных.

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков указал, что Медведчук не является гражданином России, не имеет никакого отношения к специальной операции и Кремль вообще не знает, хочет ли сам политик какого-то участия России в разрешении «этой пасквильной в отношении него ситуации».

Первый зампредседателя комитета Госдумы по делам СНГ, евразийской интеграции и связям с соотечественниками Константин Затулин, комментируя «Известиям» эту ситуацию, обвинил власти Украины в «торговле собственными гражданами».

Вместе с тем Запад продолжает поставлять оружие украинской стороне. Так, стало известно, что правящая в Германии коалиция договорились о поставках тяжелого вооружения Киеву. В свою очередь, интернет-издание The Hill сообщило о том, что администрация президента США утвердит дополнительную военную помощь Украине в размере $750 млн. в новый пакет будет входить передача гаубиц (артиллерийских установок). Уточнялось, что украинские власти обратились с просьбой о военпомощи для того, чтобы «отразить шквал российских атак».

Санкции запада и ответ России

Западные страны продолжают выстраивать экономическую блокаду вокруг России, на что обратил внимание первый вице-премьер РФ Андрей Белоусов, добавив, что из замысел состоит в максимальной изоляции страны от глобальной экономсистемы. При этом он заявил, что это невозможно сделать с шестой по величине экономикой мира.

При этом Швейцария присоединилась к пятому пакету антироссийских санкций ЕС, который был принят еще 8 апреля. Великобритания же обновила российский санкционный перечень, включив в него 206 физических и юридических лиц из РФ. Кроме того, глава МИД Соединенного Королевства Лиз Трасс заявила, что страна намерена с 14 апреля ввести запрет на импорт железа и стали из России, а также прекратить поставки продукции некоторых технологических отраслей.

Как заметил в беседе с «Известиями» член комитета Госдумы по промышленности и торговле Евгений Нифантьев, пытаясь «наказать» Россию путем введения очередных санкций, британские власти в большей степени наносят вред самим себе.

Также газета «Коммерсант» сообщила, что иностранные онлайн-магазины и их банки-эквайеры блокируют платежи с выпущенных в России карт, в том числе и китайской платежной системы Union Pay.

Помимо этого, стало известно, что швейцарско-нидерландский нефтетрейдер Vitol Group намерен до конца года прекратить торговлю нефтью и нефтепродуктами российского происхождения. Однако замепредседателя комитета Совфеда по экономической политике Валерий Васильев пояснил, что заявление компании связано с решениями отдельных стран о прекращении закупок этого энергоресурса у РФ, к примеру, США и Великобритании.

При этом Россия продолжает успешно справляться с рестрикциями западных стран. К примеру, правительство РФ 13 апреля утвердило временные правила исполнения обязательств российских авиакомпаний перед иностранными организациями.

Из постановления следует: если иностранная компания-лизингодатель из недружественной страны имеет структурное подразделение, зарегистрированное в России, платежи будут идти на его счет в российском банке в рублях в сумме, эквивалентной стоимости обязательств в иностранной валюте. При этом отмечалось, что расчеты будут производиться по официальному курсу ЦБ РФ, установленному на день исполнения обязательств.

Успешное противостояние санкциям уже сказывается и на тех государствах, которые решили вести антироссийские рестрикции. Так, президент Соединенных Штатов Джо Байден указал на то, что рост инфляции в стане на 70% обусловлен именно действиями России.

При этом Путин заявил, что экономики стран Европы и США пострадали из-за отказа их правительств от нормального сотрудничества с РФ, а также от части российских энергоресурсов. Он подчеркнул, что везде растут цены, а инфляция просто зашкаливает, добавив, что для этих государств это носит абсолютно беспрецедентный характер.

Вместе с этим в европейских странах растет недовольство действиями киевских властей и украинских дипломатов, на что указал сенатор Васильев.

В частности это проявилось неуважительными по отношению к Германии решениями киевского руководства, которое отказалось принимать на Украине президента страны Франка-Вальтера Штайнмайера, позвав вместо него канцлера ФРГ Олафа Шольца.

Депутат ландтага (городской палаты депутатов) Берлина Гуннар Линдеманн в беседе с «Известиями» назвал такое решение киевских властей оскорблением для всей Германии. Сам Шольц отметил, что считает ситуацию раздражающей.

Переговорный процесс между РФ и Украиной

На фоне развития спецоперации снизилось количество упоминаний в СМИ заявлений главы делегации РФ Владимира Мединского, на что обратили внимание российские журналисты. Официальный представитель Кремля отметил, что подобные высказывания делаются по мере появления поводов для оглашения результатов. Вместе с тем Песков указал на продолжающуюся напряженную работу.

Переговоры между Москвой и Киевом стартовали в очном формате 28 февраля в Гомельской области. Затем представители сторон встретились 3 и 7 марта в Беловежской Пуще. По итогам третьего этапа переговоров глава российской делегации отмечал, что подписать какие-либо документы не удалось. Однако во время одной из встреч дипломаты договорились об организации гуманитарных коридоров. Затем переговоры продолжались по видеосвязи.

При этом во время четвертого раунда, который прошел 29 марта в турецком Стамбуле, Москва наконец получила письменные предложения от Киева, подтверждающие ее стремление к нейтральному и безъядерному статусу. С тех пор очных встреч между делегациями больше не проводилось.