Не одно десятилетие в мировом спорте и футболе, в частности, проходит тонкая грань во взаимоотношении их руководящих организаций с органами государственной власти и международными структурами. Уставы Международного олимпийского комитета (МОК), ФИФА, УЕФА и прочих международных и континентальных федераций предполагают их полную независимость от государства и таких органов, как, к примеру, Евросоюз или ООН.

Можно долго разбираться, насколько этот постулат всеми соблюдается. Но нельзя не иметь его ввиду в вопросе с присоединением футбольного Крыма к российскому чемпионату, о чем в последние дни вновь пошли дискуссии. Очевидно, если Российский футбольный союз (РФС) пойдет сейчас на такой шаг, то это незамедлительно будет означать еще более жесткие санкции со стороны ФИФА и УЕФА.

Именно поэтому в 2014 году РФС не пошел на это даже после референдума, по итогам которого Крым вошел в состав Российского Федерации. С тех пор Крымский футбольный союз превратился в отдельный автономный орган, а его клубы играют в своем чемпионате, не выступая ни в российском, ни в украинском национальном первенствах.

Ситуация у них там непростая. Я не раз общался с местными функционерами, которых знаю много лет, еще со времен своей работы в ФИФА. Им не просто развивать футбол в Крымской области и Севастополе. В основном это удается делать за счет грантов со стороны УЕФА, но они почти полностью уходят на обеспечение футбольных клубов. На развитие детско-юношеского футбола, тренерских и судейских кадров объективно нет средств.

Неизвестно, могли бы им помочь финансами Министерство спорта РФ и РФС. Возможно, это опять же было бы чревато еще более жесткими санкциями со стороны МОК, ФИФА, УЕФА и прочих организаций. А, судя по последним действиям РФС, идти на более жесткую конфронтацию там пока не торопятся.

Очевидно, что сейчас у публики много эмоций после отстранения нашей сборной от стыковых матчей за выход на чемпионат мира. И кто-то может подумать, что раз российский спорт изолируют от мирового и европейского, то нет смысла оглядываться на возможные санкции со стороны ФИФА и УЕФА, из-за которых крымский футбол не вошел в состав российского в 2014 году.

Но весь нюанс в том, что мы еще не изолированы. Да, история с отстранением сборной очень обидна, но это еще не полное исключение РФС из членов ФИФА и УЕФА. В конце марта конгресс ФИФА этого не сделал. Более того, даже не рассматривал данный вопрос.

Многое зависит от того, насколько мировые спортивные организации сейчас подчиняются политической воле всех сторон конфликта. Возможно, все ждут, чем закончится специальная военная операция на Украине, какие будут решения по ее итогам.

Я считаю, что нам надо соблюдать формальности и ждать дальнейших шагов от ФИФА и УЕФА. А они, видимо, ждут шагов со стороны Спортивного арбитражного суда (CAS) в Лозанне, который в начале мая будет рассматривать иск к ФИФА и УЕФА со стороны РФС.

Думаю, именно поэтому ФИФА ничего не решил на конгрессе в Дохе. И даже утвердил русский язык в качестве официального, хотя я бы не торопился рассматривать это решение как некий сигнал в условиях нынешней политической обстановки, поскольку к этому все шло уже давно.

Еще с конца 1990-х годов ФИФА активно внедряла русский язык в свой документооборот, переводила на него свои методические пособия, обучающие программы в области детско-юношеского футбола, подготовки тренерских кадров, судей и инфраструктуры. Вплоть до больших буклетов по женскому футболу и вратарям. Многие из них использовались РФС и другими национальными федерациями стран бывшего СССР. Доходило и до стран бывшего соцлагеря. Другое дело, что все это не было систематизировано, поэтому иногда случались организационные трудности.

Например, в бытность руководителем офиса ФИФА в странах СНГ я организовывал семинар в Шри-Ланке, и мне приходилось лично переводить на русский язык всю терминологию, потому что нанятые ФИФА переводчики с одного из институтов дружбы народов, хоть и неплохо знали английский язык, но недостаточно глубоко разбирались в специфических футбольных терминах. Сейчас официальный русский язык облегчит организацию подобных коммуникаций за счет четкого привлечения специалистов-переводчиков в этой отрасли, а также тщательного перевода всех документов и методических пособий. Вероятно, и сайт ФИФА обретет официальную русскоязычную версию.

Все это говорит о том, что ФИФА и УЕФА пока не торопятся сжигать с нами мосты. Не торопится и РФС, судя по тому, что пока руководство союза не педалирует крымскую тему. И даже декларирует желание подать заявку на проведение у нас в стране чемпионата Европы 2028 или 2032 года.

Можно иронизировать над последней идеей, но в целом политика не рвать окончательно с ФИФА и УЕФА мне видится правильной. А присоединение крымских клубов и Крымского футбольного союза будет именно окончательным сжиганием мостов. Мы это всегда успеем сделать, если очень захотим. Но пока нет смысла торопиться, раз будущее во взаимоотношениях с ФИФА и УЕФА неясно.

Сознательный выход из их орбиты существенно отбросит российский футбол назад в развитии ввиду невозможности обмена опытом и участия в соревнованиях с лучшими из лучших на планете и континенте. И добровольно отказываться от этого, пока ситуация еще не стала безысходной, — плохая идея.

Автор — в 1974–1996 годах сотрудник системы Министерства внешней торговли СССР и Министерства внешнеэкономических связей РФ, работал в Эфиопии, Танзании, Канаде, Иране. В 2001–2008 годах руководитель регионального представительства ФИФА в странах СНГ, в 2008–2015 годах консультант ФИФА по странам Восточной Европы и Средней Азии

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