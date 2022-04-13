Итальянский производитель кофе Lavazza приостанавливает работу в России

Итальянская компания Lavazza Group, которая производит кофе, приостанавливает деятельность в России. Об этом сообщила компания в отчете за 2021-2022 финансовый год.

Также фирма временно прекращает дистрибьюцию на территории Украины из-за проблем с поставкой продукции на рынок.

В отчете Lavazza Group отмечается, что прошедший финансовый год оказался неспокойным из-за резкого роста стоимости сырьевых товаров и кофе на фоне сбоев в цепочках поставок. Цены на кофе будут оставаться высокими из-за снижения урожая и сохранения инфляционного давления, считают в компании.

«Lavazza приняла решение приостановить всю деятельность в России в связи с форс-мажорными обстоятельствами и невозможностью поставки нашей продукции на рынок, также была вынуждена временно прекратить дистрибуцию в Украине»,— говорится в отчете. К

11 марта швейцарская компания Nestle приостановила импорт продукции в Россию, в том числе Nespresso (под этим брендом выпускаются капсульные автоматические кофемашины для дома и кофе-капсулы).

О приостановке работы ранее также объявили Carlsberg, Pull & Bear, Heineken, IKEA, Microsoft, IBM, Shell, Starbucks, McDonald's, Zara, H&M, Massimo Dutti, Yum! Brands и др.