Ле Пен заявила, что в случае победы на выборах выведет Францию из командования НАТО

Кандидат в президенты Франции Марин Ле Пен выведет вооруженные силы из-под командования Североатлантического альянса, если победит на выборах. Об этом она заявила на пресс-конференции, посвященной ее внешнеполитической программе 13 апреля.

«Если меня изберут президентом, я выйду из объединенного командования НАТО, но не откажусь от статьи пять — о взаимной защите»,— сообщила лидер крайне правой партии.

Она также добавила, что после заключения мирного договора между Россией и Украиной, выступит за стратегическое сближение НАТО и РФ. Это в интересах и Европы, и США, считает политик.

Ле Пен подтвердила, что отказалась от идеи выхода страны из Евросоюза, но она поддерживает реформы объединения.

Днем ранее кандидат в президенты Франции выступила против антироссийских санкций в отношении поставок энергоносителей. Она подчеркнула, что не выступает за снятие санкций, но не хочет, чтобы жители ее страны сталкивались с негативными последствиями.

Ранее 12 апреля Ле Пен изменила официальный слоган избирательной кампании после выхода во второй тур выборов с «Женщина — государственный деятель для Франции» на «Для всех французов».

10 апреля во Франции прошел первый тур выборов президента, за высший государственный пост боролись 12 политиков. Французский лидер избирается на пять лет путем всеобщего прямого тайного голосования.

На следующий день стало известно, что после подсчета 100% бюллетеней действующий президент Франции и кандидат на повторный срок Эммануэль Макрон набрал в первом туре 27,84% голосов, а Ле Пен — 23,15%. Они продолжат гонку 24 апреля.

Позже люди, недовольные итогами первого тура выборов, вышли на улицы с фаерами и плакатами.