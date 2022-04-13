Корреспондент «Известий» рассказал о подготовке атаки на заводе «Азовмаш» в Мариуполе

Российские танки готовятся атаковать националистов, которые находятся на территории завода «Азовмаш» в Мариуполе. Об этом в среду, 13 апреля, сообщает корреспондент телеканала «Известия» Роман Польшаков.

«Азовмаш» фактически перетекает в завод Ильича. Здесь уже наши танки, которые только что получили боевое задание и скоро пойдут отрабатывать по позициям ВСУ. Их главная задача сейчас — положить забор, за которым — цех, в подвале которого засели националисты», — рассказал Польшаков.

Ранее в этот день «Известия» сняли с коптера территорию завода «Азовмаш». В районе предприятия продолжаются бои с вооруженными формированиями Украины. Отмечалось, что основная территория завода зачищена от подразделений националистов, часть из них сдалась в плен. Однако некоторые группы продолжают скрываться в подвалах предприятия.

Также 13 апреля официальный представитель Минобороны России генерал-майор Игорь Конашенков сообщил, что в Мариуполе сдались в плен 1026 украинских военнослужащих 36-й бригады морской пехоты ВСУ.

По его словам, среди сдавшихся — 47 военнослужащих женского пола. Кроме того, 151 человек ранен, им была оказана первичная медицинская помощь, после чего их доставили в городскую больницу Мариуполя.

Следственный комитет РФ (СК) проведет следственные действия со сдавшимися в плен военнослужащими. В ведомстве отметили, что их показания могут иметь важное значение для уголовных дел, которые СК расследует по событиям в Донбассе и на Украине.

24 февраля Россия начала спецоперацию по защите мирного населения Донбасса. Как уточнял пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, целями спецоперации также являются демилитаризация и денацификация Украины. По его словам, оба эти аспекта представляют угрозу для российского государства и народа.

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