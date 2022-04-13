Военный эксперт оценил решение ФРГ поставить Украине тяжелое вооружение

Военный эксперт Андрей Фролов 13 апреля прокомментировал «Известиям» решение правящей в Германии коалиции поставить тяжелое вооружение Украине.

По словам Фролова, речь идет о поставке по одному батальонному комплекту танков Leopard 1A5 и БМП Marder 1A3. Эксперт отметил, что для этой техники потребуется и многое другое, например, боеприпасы.

«В частности, у Украины нет боеприпасов для них, возможностей для обслуживания такой техники. Всё это им тоже нужно будет поставлять. Тем более, эта модификация танка уже давно не выпускается. Не очень понятно, зачем он Украине. На эту технику надо людей учить, это же не просто «сел и поехал», — сказал он.

Также, по мнению эксперта, непонятно каково техническое состояние этих машин. Фролов считает, что данная техника будет недостаточно эффективной для сопротивления российской армии.

«У них тонкая броня и слабая пушка. Да и на фоне той диспропорции в численности, которая существует, даже если Бундесвер туда отправит батальон современных «Леопардов», это сможет увеличить наши потери, но принципиально картину не изменит. Наверное, это в большей степени символическая история», — заключил он.

Ранее в этот день эксперт фракции Свободной демократической партии (СвДП) по вопросам обороны Маркус Фабер сообщил, что правящая в ФРГ коалиция (СвДП, Социал-демократическая партия Германии и «Зеленые») договорились о поставках тяжелого вооружения Украине.

В марте в российском МИДе призвали Евросоюз и НАТО прекратить «накачивать» вооружениями Украину. Как отметила официальный представитель ведомства Мария Захарова, за первые полтора месяца 2022 года в стране приземлилось почти 50 военно-транспортных самолетов из разных стран. Все это лишь затягивает конфликт.

С 2014 года украинские власти проводят военную операцию против жителей Донбасса, которые отказались признавать итоги государственного переворота на Украине. 24 февраля 2022 года на фоне обострения в регионе и обращения ЛНР и ДНР с просьбой о помощи президент РФ Владимир Путин объявил о начале специальной операции для защиты мирного населения Донецкой и Луганской народных республик.

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