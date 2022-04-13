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Захарова отметила неизбежность достижения Россией целей спецоперации в Донбассе

Захарова: Россия выполнит цели спецоперации в Донбассе, несмотря на действия Запада
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Запугивания и пропаганда со стороны Запада не помешают выполнению целей российской специальной военной операции на Украине. Об этом заявила 13 апреля на брифинге официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

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По ее словам, выполнению задач, поставленных руководством России, не помешают ни поставки Киеву западного оружия, ни терроризм украинских вооруженных формирований, ни запугивания, угрозы и фейки.

«Речь идет об операции по освобождению Донбасса, демилитаризации и денацификации Украины и устранении угроз России, которые исходили с этой территории», — заключила она.

Также представитель МИД РФ отметила деградацию Евросоюза (ЕС) до состояния военно-политического блока. Она подчеркнула высокий объем вооружений, который ЕС поставил Украине.

Накануне президент РФ Владимир Путин выразил признательность российским военным, участвующим в специальной операции по защите Донбасса. По его словам, спецоперация идет по плану, а сроки ее завершения зависят от интенсивности боевых действий.

Также президент РФ заявил, что происходящее на Украине — трагедия, но никакого выбора у России не было.

Специальную военную операцию Россия начала 24 февраля. Как тогда уточнил представитель Кремля Дмитрий Песков, спецоперация преследует две цели — демилитаризацию и денацификацию Украины. По его словам, оба эти аспекта представляют угрозу для российского государства и народа. Также российская сторона подчеркивала, что не вынашивает планы по оккупации Украины, а удары ведутся только по военной инфраструктуре ВСУ.

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