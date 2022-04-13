Захарова отметила неизбежность достижения Россией целей спецоперации в Донбассе

Запугивания и пропаганда со стороны Запада не помешают выполнению целей российской специальной военной операции на Украине. Об этом заявила 13 апреля на брифинге официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

По ее словам, выполнению задач, поставленных руководством России, не помешают ни поставки Киеву западного оружия, ни терроризм украинских вооруженных формирований, ни запугивания, угрозы и фейки.

«Речь идет об операции по освобождению Донбасса, демилитаризации и денацификации Украины и устранении угроз России, которые исходили с этой территории», — заключила она.

Также представитель МИД РФ отметила деградацию Евросоюза (ЕС) до состояния военно-политического блока. Она подчеркнула высокий объем вооружений, который ЕС поставил Украине.

Накануне президент РФ Владимир Путин выразил признательность российским военным, участвующим в специальной операции по защите Донбасса. По его словам, спецоперация идет по плану, а сроки ее завершения зависят от интенсивности боевых действий.

Также президент РФ заявил, что происходящее на Украине — трагедия, но никакого выбора у России не было.

Специальную военную операцию Россия начала 24 февраля. Как тогда уточнил представитель Кремля Дмитрий Песков, спецоперация преследует две цели — демилитаризацию и денацификацию Украины. По его словам, оба эти аспекта представляют угрозу для российского государства и народа. Также российская сторона подчеркивала, что не вынашивает планы по оккупации Украины, а удары ведутся только по военной инфраструктуре ВСУ.

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