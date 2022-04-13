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Поставки Ту-214 и Ил-96 для российских авиакомпаний начнутся в 2024 году

S7 Airlines начнет выполнять ежедневные рейсы между Москвой и Нальчиком

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Авиакомпания S7 Airlines приступит к выполнению ежедневных рейсов между Москвой и Нальчиком. Об этом пресс-служба аэропорта Нальчика сообщила в среду, 13 апреля.

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«С 30 апреля 2022 года авиакомпания S7 Airlines открывает новый авиарейс по маршруту Москва (Домодедово) – Нальчик – Москва (Домодедово)», — цитирует сообщение агентство городских новостей «Москва».

Полеты будут осуществляться на ежедневной основе на самолетах Airbus A320neo. Вылет из Домодедово будет осуществляться в 12:05 мск, а из Нальчика — в 16:25 мск.

Ранее в этот день глава «Ростеха» Сергей Чемезов заявил, что первые поставки пассажирских самолетов Ту-214 и Ил-96 для российских авиакомпаний планируют начать в 2024 году. Он отметил, что основной акцент будет сделан на авиалайнере Ту-214, сообщает телеканал «Звезда».

По словам главы ведомства, самыми массовыми самолетами в России станут импортозамещенные версии МС-21 и Sukhoi Superjet 100, сообщается на сайте kp.ru.

8 апреля сообщалось, что Объединенная авиастроительная корпорация (ОАК) произведет до 2030 года порядка 70 самолетов Ту-214.

6 апреля глава ОАК Юрий Слюсарь сообщил, что в РФ запущено производство уже 20 самолетов Ту-214. Это магистральные узкофюзеляжные транспортные средства, которые придут на замену зарубежным Boeing и Airbus.

До этого, 22 марта, вице-премьер РФ Юрий Борисов заявил, что Казанский авиационный завод им. С.П. Горбунова сможет производить 10 пассажирских самолетов Ту-214 в год. В тот же день министр транспорта Виталий Савельев заявил, что из-за санкций Россия потеряла 78 самолетов, они были арестованы при полетах.

Также 16 марта Борисов заявил, что Россия на фоне санкций форсирует реализацию проектов МС-21 и SSJ-100.

2 марта компания Airbus приостановила предоставление услуг по поддержке российских авиакомпаний и прекратила поставлять запчасти в РФ из-за санкций. За день до этого аналогичный шаг сделала Boeing.

Страны Запада продолжают вводить новые санкции в ответ на проведение Россией специальной операции по защите Донбасса, о начале которой было объявлено 24 февраля. В Москве тогда пояснили, что в задачи спецоперации входят демилитаризация и денацификация Украины, реализация которых необходима для обеспечения безопасности России.

В середине февраля из-за обострения ситуации в Донбассе в результате обстрелов со стороны украинских военных ДНР и ЛНР объявили об эвакуации мирного населения в РФ и попросили о признании независимости. 21 февраля президент РФ Владимир Путин подписал соответствующий указ.

Больше актуальных видео и подробностей о ситуации в Донбассе смотрите на телеканале «Известия».

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