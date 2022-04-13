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В США оценили возможность исключения России из ОБСЕ

Представитель США назвал исключение России из ОБСЕ маловероятным
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Исключение России из Организация по безопасности и сотрудничеству в Европе (ОБСЕ) из-за ситуации на Украине маловероятно, так как для этого нет ясной процедуры. Об этом заявил в среду, 13 апреля, представитель США в ОБСЕ Майкл Карпентер.

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«Нет ясной процедуры, которая дала бы нам возможность исключения России», — сказал Карпентер на брифинге, отвечая на соответствующий вопрос.

Он отметил, что в настоящее время осуждают действия России на Украине 55 членов организации, поддержку оказывает лишь Белоруссия.

Также в этот день глава Луганской Народной Республики (ЛНР) Леонид Пасечник запретил работу Специальной мониторинговой миссии ОБСЕ на территории республики. Это решение он объяснил тем, что миссия ни разу не повлияла на украинскую сторону и не поспособствовала мирному урегулированию конфликта.

Кроме того, в министерстве госбезопасности ЛНР рассказали «Известиям» о продолжавшемся годами шпионаже агентов ОБСЕ. В ведомстве отметили, что легальные разведчики использовали свой статус дипломатических агентов, который определялся украинским МИДом.

Днем ранее официальный представитель МИД России Мария Захарова призвала Организацию по безопасности и сотрудничеству в Европе (ОБСЕ) объяснить, чем и в каком формате занималась ее Специальная мониторинговая миссия (СММ) в Донбассе с 2014 года.

По словам Захаровой, о чем она заявила сегодня на брифинге, заседание директивного органа ОБСЕ превратилось в «антироссийское шоу».

СММ ОБСЕ начала работу на Украине 21 марта 2014 года. Основными задачами организация, которая представляет собой невооруженную гражданскую миссию, провозглашает объективное фиксирование ситуации на Украине и ведение соответствующей отчетности.

Россия 24 февраля начала проведение операции по защите мирного населения в Донбассе. В Москве пояснили, что в задачи спецоперации входят демилитаризация и денацификация Украины, что необходимо для обеспечения безопасности России. Решение было принято на фоне обострения в регионе в результате обстрелов со стороны украинских военных. Власти Донецкой и Луганской народных республик объявили об эвакуации жителей в РФ, а 21 февраля российский лидер подписал указ о признании независимости ДНР и ЛНР.

Больше актуальных видео и подробностей о ситуации в Донбассе смотрите на телеканале «Известия».

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