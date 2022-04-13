Эксперт Степченко рассказала о влиянии авиаперевозок на экологию

Вред экологии от авиаперевозок оценивается в 4% от общего количества выбросов всех видов транспорта. Об этом «Газете.Ru» 13 апреля рассказала гендиректор АНО «Сад памяти», член федерального штаба проекта «Чистая Арктика» Ольга Степченко. Она отметила, что любые выбросы парниковых газов оказывают негативное влияние на экологию.

«Эмиссия диоксида углерода от авиации составляет 2–2,5% от общего количества антропогенных выбросов СО2 в атмосферу и около 4% от общей доли загрязнений воздуха всеми видами транспорта. По сравнению с автомобилями, имеющими двигатели внутреннего сгорания, такое количество кажется незначительным, но здесь необходимо учитывать дополнительные факторы, оказывающие негативное воздействие на экологию», — сказала эксперт.

По ее словам, отрицательно также воздействует и производство бортовых печатных изданий. Она уточнила, что для гражданской авиации каждый год вырубается свыше 4,7 млн деревьев на площади 10 045 га. Для печати билетов ежегодно вырубается 85 481 дерево.

Также авиационный шум негативно воздействует на природный фон лесов и может влиять на миграцию диких животных, что, в свою очередь, меняет уже сформировавшиеся экосистемы.

20 февраля врач-пульмонолог Игорь Степанян заявил, что состояние воздуха в городе может отрицательно влиять на здоровье легких. По его словам, воздух в мегаполисах вреден в первую очередь потому, что в нем содержится большое количество твердых частиц. Врач подчеркнул, что для сохранения здоровья нужно проводить на природе как минимум один день в неделю.

6 апреля начальник управления санитарного надзора Роспотребнадзора Андрей Гуськов рассказал, что излучение от электрических приборов, электромагнитное поле которых превышает гигиенические нормативы, является опасным для людей. Он уточнил, что в основном источником мощных электромагнитных полей могут быть радиотехнические объекты, передающие на расстояния большие объемы информации, например базовые станции сотовой связи.