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Корреспондент «Известий» разыскал родственников россиянина в Попасной

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Мужчина по имени Николай, который сейчас находится в Белгородской области, благодаря проекту «Известий» «Освобождение» смог найти своих бабушку и дедушку из Донбасса — Надежду и Николая Шрубченко.

Корреспондент телеканала «Известия» Денис Кулага разыскал их в Попасной и показал им видеообращение от внука.

«Здравствуйте, бабушка и дедушка! Я очень рад, что вы живы. Сейчас сложно говорить, потому что про маму узнал. Я надежду, если честно, потерял, что вы живы. Я вас обязательно заберу. Родственники помогут вас оттуда забрать. Надеюсь, всё будет хорошо. Люблю вас, обнимаю, целую. Молодцы, что выбрались. Тем, кто помог выбраться, тоже большое спасибо», — сказал Николай.

Освобождение: люди рассказывают родным о том, что живы
Как помогают найти пропавших на Украине родных — в спецпроекте «Известий»

«Коля, я очень-очень рада», — сказала Надежда Шрубченко.

Теперь съемочная группа «Известий» поможет вывезти пенсионеров в Луганск, оттуда их отвезут в Белгород.

Ранее, 11 апреля, «Известия» призвали военных корреспондентов присоединиться к специальному проекту «Освобождение», ставшему информационным гуманитарным мостом между освобожденными жителями и их близкими в Донбассе.

В ходе боевых действий в рамках спецоперации по освобождению мирных жителей Донбасса корреспонденты «Известий» ежедневно встречаются с людьми освобожденных украинских городов, которые оказались заложниками действий националистов. Многие из них остались без жилья и были лишены возможности связаться со своими родными и близкими.

Страница проекта: https://osv.iz.ru/. Видео принимается на посту osv@iz.ru и в Telegram-канале @osv_izru с указанием фамилии, имени и отчества и названия населенного пункта.

В середине февраля власти Донецкой и Луганской народных республик (ДНР и ЛНР) сообщили об ухудшении обстановки в Донбассе из-за обстрелов со стороны украинских военных. Власти республик организовали эвакуацию жителей в РФ и обратились за помощью к Москве. 21 февраля президент РФ Владимир Путин подписал указ о признании независимости ЛНР и ДНР. 24 февраля Путин объявил о начале спецоперации по защите мирного населения Донбасса. Как тогда уточнил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков, целями спецоперации также являются демилитаризация и денацификация Украины.

Больше актуальных видео и подробностей о ситуации в Донбассе смотрите на телеканале «Известия».

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