Отели испанской сети RIU перестали работать с Россией

Испанская сеть RIU Hotels & Resorts с 13 апреля перестала сотрудничать с российским рынком. Уведомления об этом туркомпании получили 12 апреля, 13 апреля сообщили в Ассоциации туроператоров России (АТОР).

С 13 апреля и до дальнейшего уведомления новые бронирования приниматься не будут, отметили в АТОР. Со старыми бронированиями можно будет заселяться в отели.

Международная сеть закрыла доступ к своему сайту из России в связи с прекращением приема бронирований.

Отели RIU пользовались популярностью у россиян, занимая лидирующие позиции в предпочтениях российских туристов в Мексике, ОАЭ, Доминикане, пользовались спросом отели сети на Мальдивах, Шри-Ланке.

С 5 апреля пользователи онлайн-сервиса по аренде жилья Airbnb из России и Белоруссии не могут пользоваться услугами компании. 4 марта глава Airbnb Брайан Чески сообщил о временной приостановке деятельности онлайн-сервиса на территории России и Белоруссии.

В этот же день с помощью сервиса онлайн-бронирования отелей Booking.com стало невозможно забронировать какие-либо объекты размещения внутри РФ. На следующий день в пресс-службе сервиса сообщили «Известиям», что сервис временно прекратил деятельность на территории России в связи со сложностью ведения турбизнеса.

Страны Запада начали вводить санкции в ответ на проведение Россией специальной операции по защите Донбасса, о начале которой было объявлено 24 февраля. В Москве пояснили, что в задачи спецоперации входят демилитаризация и денацификация, реализация которых необходима для обеспечения безопасности России.

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