Прямой эфир
Сюжет:

Отели испанской сети RIU перестали работать с Россией

0
Читать iz.ru в yandexzen yandexnews
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Испанская сеть RIU Hotels & Resorts с 13 апреля перестала сотрудничать с российским рынком. Уведомления об этом туркомпании получили 12 апреля, 13 апреля сообщили в Ассоциации туроператоров России (АТОР).

Выкинуть номер: что использовать вместо Booking и Airbnb
Часть заказов по бронированию отелей и апартаментов перейдет к российским агрегаторам

С 13 апреля и до дальнейшего уведомления новые бронирования приниматься не будут, отметили в АТОР. Со старыми бронированиями можно будет заселяться в отели.

Международная сеть закрыла доступ к своему сайту из России в связи с прекращением приема бронирований.

Отели RIU пользовались популярностью у россиян, занимая лидирующие позиции в предпочтениях российских туристов в Мексике, ОАЭ, Доминикане, пользовались спросом отели сети на Мальдивах, Шри-Ланке.

С 5 апреля пользователи онлайн-сервиса по аренде жилья Airbnb из России и Белоруссии не могут пользоваться услугами компании. 4 марта глава Airbnb Брайан Чески сообщил о временной приостановке деятельности онлайн-сервиса на территории России и Белоруссии.

В этот же день с помощью сервиса онлайн-бронирования отелей Booking.com стало невозможно забронировать какие-либо объекты размещения внутри РФ. На следующий день в пресс-службе сервиса сообщили «Известиям», что сервис временно прекратил деятельность на территории России в связи со сложностью ведения турбизнеса.

Страны Запада начали вводить санкции в ответ на проведение Россией специальной операции по защите Донбасса, о начале которой было объявлено 24 февраля. В Москве пояснили, что в задачи спецоперации входят демилитаризация и денацификация, реализация которых необходима для обеспечения безопасности России.

Больше актуальных видео и подробностей о ситуации в Донбассе смотрите на телеканале «Известия».

Читайте также
Прямой эфир
Меню
Реклама
Подписка на газету
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2022