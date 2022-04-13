Три моста капитально отремонтируют на трассе Сургут–Салехард

В Ямало-Ненецком автономном округе в 2022 году планируют отремонтировать три моста, расположенных на трассе Сургут–Салехард. Об этом сообщает региональное правительство.

Все три переправы находятся на отрезке Пуровск–Коротчаево. Их ремонт входит в нацпроект «Безопасные и качественные автомобильные дороги».

Подрядчик должен будет разобрать старое покрытие, отремонтировать опоры и пролеты, обустроить тротуары и водоотводы. Полностью завершить обновление планируется к декабрю 2022 года, пишет ИА «Ура.ру».

«Ввиду особенностей географического положения, мосты для округа являются одними из ключевых дорожных объектов, обеспечивающих бесперебойное транспортное сообщение», — прокомментировал директор департамента транспорта и дорожного хозяйства ЯНАО Денис Напольских.

1 февраля сообщалось, что власти Ямало-Ненецкого автономного округа в 2022–2024 годах направят около 850 млн рублей на капитальный ремонт дороги Сургут–Салехард, которую водители называют «трассой смерти». Работы буду проводить на двух участках — от Пуровска до Коротчаево и от границы ЯНАО до Губкинского.