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Захарова пообещала Варшаве эффективный ответ на захват дипсобственности

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Захват дипсобственности Российской Федерации в Варшаве повлечет адекватный и эффективный ответ. Об этом в среду, 13 апреля, на брифинге в Москве заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

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Она подчеркнула, что эти действия со стороны поляков являются грубейшим нарушением международного права.

«Действия польской стороны являются грубейшим нарушением международного права, включая как двусторонние межправсоглашения, так и Венскую конвенцию о дипломатических сношениях 1961 года», — отметила дипломат.

Она напомнила, что здание дипсобственности России было «построено советской стороной на законных основаниях, за свой счет».

«У вас что, больше зданий нет? Или вы такие бедные, вам неоткуда больше ничем разжиться? К воровству уже перешли? Это всё, на что способна польская администрация?» — возмутилась представитель министерства иностранных дел.

Захарова также указала на то, что «особенно позорно в этой ситуации выглядит позиция МИД Польши, которое вместо того, чтобы обеспечить защиту иностранного дипломатического представительства от посягательств на его имущество, заявило, что «с удовольствием принимает проведение процедуры изъятия и передачи здания госказне Польши».

По мнению российского дипломата, «любой недружественный шаг Варшавы повлечет за собой адекватный, эффективный ответ» со стороны российских властей.

11 апреля российский посол в Польше Сергей Андреев заявил о захвате здания дипсобственности в Варшаве. Объект расположен на улице Собеского, 100. Польше был направлен протест.

О принятии таких мер предупреждение от Польши поступило еще 1 марта. Тогда речь шла также о школе при посольстве России в Варшаве, которая располагается на улице Келецка, 45. МИД заявил, что здания не используются Россией в дипломатических и консульских целях.

20 марта польский премьер-министр Матеуш Моравецкий заявил о желании властей лишить олигархов России собственности и активов, которые находятся в Польше.

Страны Запада начали вводить новые санкции и высылать дипломатов России после начала Москвой специальной операции по защите Донбасса с 24 февраля. В Москве пояснили, что в задачи спецоперации входят демилитаризация и денацификация Украины, реализация которых необходима для обеспечения безопасности России.

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