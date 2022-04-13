Внутреннее возгорание вновь возникло на полигоне ТКО в Северодвинске

В Северодвинске на полигоне твердых коммунальных отходов возобновились работы по устранению внутреннего возгорания. На территории происходят глубинные процессы с выделением тепла.

ИА FlashNord со ссылкой на СМУП «Спецавтохозяйство» пишет, что причиной интенсивного парения стало повышение температуры воздуха и таяние снега. Открытого горения нет, но есть тление, с которым круглые сутки борются сотрудники предприятия. Специалисты проливают и изолируют снегом участок полигона.

Накануне на полигон привезли новый бульдозер, который позволяет обеспечить более высокое качество захоронения и уплотнения отходов. После изоляции полигона число возгораний, как ожидается, снизится.

В местной администрации сообщили, что состояние этого полигона — одна из главных городских проблем. Чтобы начать рекультивацию, необходимо получить проектно-сметную документацию. Процесс близок к завершению.