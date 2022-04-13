Прямой эфир
Мир
В ФРГ усомнились в необходимости помощи Украине из-за слов о Штайнмайере
Мир
Ле Пен намерена способствовать сближению НАТО и России
Мир
Супруга Медведчука обратилась к Зеленскому с призывом освободить мужа
Наука
Китай запустит в космос телескопы для поиска двойников Земли
Мир
Германия продолжит поставлять вооружение Украине
Интернет
Российские клубы и сборную полностью удалили из FIFA 22
Экономика
В Чехии указали на зависимость страны от российских ресурсов
Мир
В МИДе назвали украинские фейки о военных РФ отвлечением внимания от своих преступлений
Экономика
Рябков обвинил США в попытках спровоцировать дефолт в России
Мир
Захарова заявила о намеренном затягивании переговоров украинской стороной
Экономика
Поставки Ту-214 и Ил-96 для российских авиакомпаний начнутся в 2024 году

Внутреннее возгорание вновь возникло на полигоне ТКО в Северодвинске

0
Читать iz.ru в yandexzen yandexnews
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

В Северодвинске на полигоне твердых коммунальных отходов возобновились работы по устранению внутреннего возгорания. На территории происходят глубинные процессы с выделением тепла.

ИА FlashNord со ссылкой на СМУП «Спецавтохозяйство» пишет, что причиной интенсивного парения стало повышение температуры воздуха и таяние снега. Открытого горения нет, но есть тление, с которым круглые сутки борются сотрудники предприятия. Специалисты проливают и изолируют снегом участок полигона.

Накануне на полигон привезли новый бульдозер, который позволяет обеспечить более высокое качество захоронения и уплотнения отходов. После изоляции полигона число возгораний, как ожидается, снизится.

В местной администрации сообщили, что состояние этого полигона — одна из главных городских проблем. Чтобы начать рекультивацию, необходимо получить проектно-сметную документацию. Процесс близок к завершению.

Читайте также
Прямой эфир
Меню
Реклама
Подписка на газету
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2022