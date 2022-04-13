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Минцифры подготовило проект постановления о льготной ипотеке для IT-специалистов

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Минцифры России подготовило проект постановления о льготной ипотеке для IT-специалистов. Об этом сообщается в Telegram-канале министерства 13 апреля.

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«[Министр цифрового развития, связи и массовых коммуникаций РФ] Максут Шадаев на регулярной встрече с IT-отраслью объявил о том, что Минцифры России подготовило проект постановления по льготной ипотеке», — сказано в сообщении.

Такую меру поддержки получат специалисты в возрасте от 22 до 45 лет со среднем уровнем заработной платы от 100 тыс. рублей (до вычета НДФЛ) в месяц для регионов, от 150 тыс. рублей (до вычета НДФЛ) для городов-миллионников.

Процентная ставка — до 5% годовых. Предположительно, льготную ипотеку можно будет получить с середины мая.

«Рассчитываем, что до конца апреля все необходимые документы должны быть приняты. Если окажется, что ожидаемого спроса под наши требования не будет, вернемся к теме снижения пороговых значений для получения льготной ипотеки: готовы будем рассмотреть и изменения по возрасту IT-специалистов, и по зарплате. К этому вопросу можем вернуться по результатам первых трех месяцев действия программы», — пояснил министр.

21 марта Минцифры подготовило проект постановления, регламентирующий порядок предоставления сотрудникам IT-компаний отсрочки от армии. 29 марта пресс-служба правительства РФ сообщила, что получить отсрочку могут молодые люди до 27 лет, имеющие высшее образование и работающие в IT-компаниях не менее года, а также специалисты со стажем менее года, если они окончили высшее учебное заведение за год до назначения на должность.

2 марта премьер-министр РФ Михаил Мишустин анонсировал меры поддержки сотрудников IT-компаний. Среди них грантовая поддержка перспективных отечественных решений в этой области, повышение зарплаты и льготная ипотека для сотрудников IT-компаний, отсрочка от армии и другое. Кроме того, планируется освободить все российские IT-компании от проверок и уплаты налога на прибыль сроком на три года.

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