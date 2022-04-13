В Ставропольском крае ФСБ задержала сторонника запрещенного «Исламского государства»

Сотрудники ФСБ задержали на Ставрополье сторонника террористической группировки «Исламское государство» (ИГ, организация признана террористической и запрещена в РФ), готовившего теракт. Об этом 13 апреля сообщили в Центре общественных связей спецслужбы.

«На территории Ставропольского края вскрыта и пресечена деятельность местного жителя, сторонника международной террористической организации ИГ, планировавшего по указанию зарубежных эмиссаров <...> совершение террористического акта на одном из объектов транспортной инфраструктуры», — информирует ЦОС ФСБ.

Сообщается, что у задержанного изъяли поражающие элементы и взрывчатые вещества, по данным, он приобрел их для изготовления самодельной бомбы.

Во время допроса мужчина рассказал, что собирался взорвать железнодорожный вокзал. По его словам, недавно он познакомился с участником и амиром ИГ и доверился ему.

1 апреля ФСБ задержала в девяти российских регионах 10 пособников террористической организации «Хайят Тахрир аш-Шам» (запрещена в РФ). В ведомстве отметили, что задержанные создали разветвленную межрегиональную сеть по сбору, аккумулированию и переводу денежных средств на счета и банковские карты, зарегистрированные на третьих лиц. Под прикрытием благотворительности эти деньги направлялись на нужды боевиков в Сирию.

14 декабря 2021 года в Национальном антитеррористическом комитете (НАК) заявили, что в России за год спецслужбы и правоохранительные органы предотвратили 65 террористических преступлений.