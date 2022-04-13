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В ЛНР запретили работу спецмониторинговой миссии ОБСЕ

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Глава Луганской Народной Республики (ЛНР) Леонид Пасечник запретил деятельность Специальной мониторинговой миссии (СММ) Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе (ОБСЕ). Об этом 13 апреля сообщил «Луганскинформцентр».

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«Я как глава признанной Российской Федерацией Луганской Народной Республики принял решение запретить деятельность СММ ОБСЕ на территории республики с 30 апреля текущего года», — сказал политик.

Ранее в среду жители Луганска вышли на протест к местному офису ОБСЕ после скандала со шпионажем. Протестующие держали плакаты с надписями «ОБСЕ, позор», «ОБСЕ, вам здесь на место», «ОБСЕ, кровь наших соотечественников на ваших руках».

Ранее в этот же день в министерстве госбезопасности ЛНР «Известиям» рассказали о продолжавшемся годами шпионаже агентов ОБСЕ. В ведомстве отметили, что легальные разведчики использовали свой статус дипломатических агентов, который определялся украинским МИДом.

Накануне замдиректора департамента надзора и контроля в сфере связи ЛНР Юрий Шманев рассказал «Известиям», что комплексы ОБСЕ, призванные фиксировать факты нарушения тишины на всей линии разграничения в Донбассе, использовались как средство для радиообмена с территорией, на тот момент подконтрольной Украине.

11 апреля в ЛНР был задержан сотрудник луганской команды Специальной мониторинговой миссии (СММ) ОБСЕ по подозрению в госизмене.

С 2014 года киевские власти проводят военную операцию против жителей Донбасса, которые отказались признавать итоги государственного переворота и новую власть на Украине.

24 февраля Россия после признания ЛНР и ДНР начала проведение специальной операции по защите Донбасса. В Москве пояснили, что в задачи спецоперации входят демилитаризация и денацификация, реализация которых необходима для обеспечения безопасности России. Решение было принято на фоне обострения в регионе в результате обстрелов со стороны украинских военных.

СММ ОБСЕ, начавшая работу на Украине 21 марта 2014 года, представляет собой невооруженную гражданскую миссию. Основными задачами организация провозглашает объективное фиксирование ситуации на Украине и ведение соответствующей отчетности.

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