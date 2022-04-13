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Ле Пен пообещала вывести армию Франции из-под командования НАТО в случае победы на выборах

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Вышедшая во второй круг выборов во Франции представитель оппозиционной партии Марин Ле Пен 13 апреля пообещала в случае своей победы на президентских выборах вывести Францию из-под командования Североатлантического альянса.

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«В случае моего избрания президентом Франция выйдет из НАТО», — заявила Ле Пен в ходе брифинга.

При этом Ле Пен подчеркнула, что не планирует отказываться от приверженности 5-й статье Североатлантического договора о взаимной защите стран — членов НАТО.

«Франция должна вернуться к статусу в альянсе, который у нее был с 1966 по 2009 год», — сказала политик.

Лидер оппозиционной партии также заявила, что Франция при этом, при ее политике, не будет выходить из Европейского союза. Она придерживается мнения, что европейская структура должна развиваться согласно обстановке в меняющемся современном мире.

«Это не моя цель… Но вместе с тем я хочу, чтобы эта европейская структура эволюционировала», — резюмировала Ле Пен.

В свою очередь, говоря о России, глава «Национального фронта» отметила, что после окончания спецоперации РФ по защите Донбасса предложит НАТО сблизиться с Россией. По ее словам, это стратегическое сближение выгодно Франции, Европе и США.

12 апреля Ле Пен изменила официальный слоган избирательной кампании после выхода во второй тур выборов с «Женщина — государственный деятель для Франции» на «Для всех французов».

10 апреля во Франции прошел первый тур выборов президента, за высший государственный пост боролись 12 политиков. Французский лидер избирается на пять лет путем всеобщего прямого тайного голосования.

На следующий день стало известно, что после подсчета 100% бюллетеней Макрон набрал в первом туре 27,84% голосов, а Ле Пен — 23,15%. Они продолжат президентскую гонку 24 апреля.

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