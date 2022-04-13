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Поселок Усвяты под Псковом получит статус исторического поселения

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Поселок Усвяты в Псковской области может получить статус исторического поселения. Этот вопрос сейчас обсуждают в региональных комитетах по охране объектов культурного наследия и по строительству и ЖКХ.

По словам Усвятского района Дмитрия Петрова, которые приводит Псковское агентство информации, этот статус позволит поселку участвовать в федеральных проектах и привлекать дополнительные средства из федерального бюджета, в том числе на благоустройство территории, прилегающей к усадьбе Родзянко. Она является объектом культурного наследия регионального значения.

Проектная документация на проведение работ по сохранению усадьбы XIX века уже прошла согласование в комитете по охране объектов культурного наследия Псковской области, уточняет агентство.

Поселок Усвяты отметил свое 1000-летие 28 августа 2021 года. В рамках празднования был организован фольклорный фестиваль имени Ольги Сергеевой.

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