СК организовал проверку по факту гибели двух человек на пожаре в Прикамье

В Красновишерском городском округе Пермского края организована проверка по факту гибели матери и сына на пожаре. Об этом сообщает СУ СКР по региону.

Трагедия произошла в ночь на 12 апреля в частном доме в поселке Романиха. По данным регионального ГУ МЧС, площадь пожара составила 80 кв. м. На месте были обнаружены тела мужчины и женщины 1975 и 1951 годов рождения.

Предположительно, мать и сын погибли от отравления угарным газом. Точную причину сейчас выясняют следователи. Организован ряд экспертиз, опрашиваются очевидцы, пишет ИА «Ура.ру».

По результатам проверки будет принято решение о возбуждении уголовного дела.

12 апреля в селе под Костромой произошел пожар, в результате которого погибла девочка 2018 года рождения. Следователи приступили к расследованию уголовного дела.