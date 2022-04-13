Псковичи установят «Рекорд Победы» и отожмутся около 30 тыс. раз

Жители Псковской области примут участие в международной патриотической акции «Рекорд Победы». Им предстоит отжаться около 30 тыс. раз.

Как поясняет Псковская лента новостей со ссылкой на организаторов, суть акции в том, чтобы отжаться от земли столько раз, сколько дней прошло с конца Великой Отечественной войны и, тем самым, отдать дань памяти. Таким образом, в этом году всем участникам предстоит выполнить 28 105 отжиманий.

Рекорд отжиманий 2019 года в Пскове составил 35 000 раз.

Мероприятие состоится на воркаут-площадке на улице Воеводы Шуйского. Причинять участие в нем могут все желающие. Женщинам разрешат приседать вместо отжиманий.

Жители других городов также могут присоединиться к этой акции. Им необходимо выполнить максимальное количество отжиманий подходами или за один раз, записать это на видео и опубликовать на своей странице в соцсети с хештегом #рекордпобедыпсков.