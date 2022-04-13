В Госдуме указали на последствия для Великобритании от санкций против РФ

Власти Великобритании, пытаясь «наказать» Россию путем введения очередных санкций, в большей степени наносят вред самим себе. Об этом в среду, 13 апреля, заявил «Известиям» член комитета Госдумы по промышленности и торговле Евгений Нифантьев.

«Санкции — это обоюдоострое оружие. Наши британские коллеги, пытаясь наказать Россию, в большей степени наказывают самих себя. Как мы видим, в самом Соединенном Королевстве сегодня инфляция бьет рекорды, в то время как в России инфляционный скачок уже выдыхается», — отметил депутат.

Так или иначе, введение новых ограничений со стороны Великобритании лишь дополнительно подчеркивает, как в этой стране, родине Адама Смита, чтят правила свободного рынка, указал политик. Также он напомнил, что Великобритания исторически, даже в самые безоблачные годы, делала недружественные шаги, пытаясь спровоцировать конфронтацию.

«Что касается попавших под британские санкции физических лиц, если у них была какая-то собственность или активы в Великобритании, то им предстоят долгие, сложные судебные разбирательства с действительно «туманными» перспективами. А наши экспортеры металла легко переориентируют свой сбыт на другие азиатские рынки, которые давно являются основными потребителями металла в мире», — заключил Нифантьев.

Ранее в этот же день Великобритания обновила российский санкционный перечень, включив в него 206 физических и юридических лиц из РФ. Помимо этого, персональные рестрикции были введены против председателя правительства Луганской Народной Республики (ЛНР) Сергея Козлова и его коллеги из Донецкой Народной Республики (ДНР) Александра Ананченко.

Кроме того, глава МИД Соединенного Королевства Лиз Трасс заявила, что страна намерена с 14 апреля ввести запрет на импорт железа и стали из России, а также прекратить поставки продукции некоторых технологических отраслей.

6 апреля в санкционный список Великобритании были внесены еще восемь россиян. Ограничительные меры предполагают запрет на въезд в страну и заморозку активов в случае их обнаружения.

3 апреля премьер-министр Великобритании Борис Джонсон подчеркнул, что его страна усилит санкции против РФ и увеличит военную поддержку, которая оказывается Киеву. За день до этого канцелярия премьера подтвердила готовность Лондона усиливать экономическое давление на Москву.

Новые санкции в отношении России зарубежные страны вводят на фоне операции по защите Донбасса, о которой Москва объявила 24 февраля. Несколькими днями ранее ситуация в регионе значительно обострилась из-за обстрелов со стороны украинских военных. Власти ДНР и ЛНР объявили об эвакуации жителей в РФ, а также обратились за помощью к Москве. Президент РФ Владимир Путин 21 февраля подписал указ о признании независимости республик.

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