Бесконтактная оплата картами «Мир» через SberPay перестанет работать с 13 апреля

Бесконтактная оплата картами «Мир» через смартфоны технологией NFC с помощью SberPay ограничена по решению технического партнера. Об этом сообщает «РИА Новости» со ссылкой на Сбербанк 13 апреля.

«Мы работаем над новым решением и скоро восстановим сервис», — говорится в сообщении.

В колл-центре пояснили, что это связано с «решением технического партнера».

Однако клиенты Сбербанка по-прежнему могут платить смартфонами — для этого необходимо привязать карту «Мир» к Samsung Pay или Mir Pay. Также в банке отметили, что для оплаты покупок на сайтах и в приложениях по-прежнему можно продолжать использовать SberPay с картами Mastercard, Visa и «Мир».

Накануне также стало известно об удалении приложений Сбербанка из App Store. Для скачивания и обновления стали недоступны «Сбербанк Онлайн», «СберБизнес», «СберИнвестор X», «Сбербанк Инвестор», «Сбербанк Инкассация», СберKids, «СберСпасибо» и «Акционер Сбера».

В Cбербанке отметили, что для проведения банковских операций можно также использовать веб-версию «СберБанк Онлайн», которая адаптирована для использования на мобильных устройствах. Кроме того, пользователи могут перейти на веб-версию «СберБизнес».

12 апреля директор по инновациям «Меркатор Холдинг» Павел Теплов заявил, что удаление приложений Сбербанка из App Store приведет к созданию новых площадок для размещения российских продуктов. По его словам, это стимул «стать по-настоящему независимыми».

7 апреля премьер-министр России Михаил Мишустин предложил создать альтернативу платформам Аpp Store и Google Play, которая в случае необходимости заменит американские магазины мобильных приложений. Он призвал работников IT-сферы «сделать свою экосистему». По его словам, элементы этой экосистемы уже есть в России, но их необходимо доработать.