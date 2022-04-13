Итальянский производитель кофе Lavazza временно прекратит работу в России. Об этом в среду, 13 апреля, говорится в пресс-релизе, опубликованном на сайте компании.

Компания также приостанавливает дистрибуцию своей продукции на Украине. Данное решение принято в связи с «форс-мажором» и невозможностью поставок.

«Помимо международных санкций и снижения стоимости рубля, основное влияние связано с сырьем, основными производителями и экспортерами которых являются Россия и Украина. Речь идет о газе, нефти и металле», — сообщили в Lavazza.

Кроме того, в компании отметили, что 2021 году цены на арабику и на робусту выросли на 80%, в основном из-за сбоев в цепочках поставок и климатических условий.

11 марта швейцарская компания Nestle приостановила импорт продукции в Россию, в том числе Nespresso (под этим брендом выпускаются капсульные автоматические кофемашины для дома и кофе-капсулы).

О приостановке работы ранее также объявили Carlsberg, Pull & Bear, Heineken, IKEA, Microsoft, IBM, Shell, Starbucks, McDonald's, Zara, H&M, Massimo Dutti, Yum! Brands и другие.

Иностранные фирмы приостанавливают деятельность в России после начала операции по защите Донбасса, о которой президент РФ Владимир Путин объявил 24 февраля. В Москве пояснили, что в задачи спецоперации входят демилитаризация и денацификация, реализация которых необходима для обеспечения безопасности России.

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