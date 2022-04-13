В МИДе назвали украинские фейки о военных РФ отвлечением внимания от своих преступлений

Украина использует фейки с участием военных российской армии с целью отвлечения внимания от собственных преступлений. Об этом в среду, 13 апреля, заявила официальный представитель министерства иностранных дел Мария Захарова.

«Чтобы отвлечь внимание от своих преступлений, Киев использует фейки, пытаясь показать жестокое обращение российских военных с гражданским населением», — отметила дипломат.

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