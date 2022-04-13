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Движение по Карачевскому шоссе в Орле ограничат из-за ремонта

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В ближайшие две недели движение по Карачевскому шоссе в Орле будет затруднено. Причина — дорожные работы, которые проведут в рамках нацпроекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги».

Как уточняет InfoOrel.ru, специалисты применят особую технологию ремонта дорожного полотна. Холодная регенерация позволяет проводить дорожный ремонт с использованием старого асфальтобетонного покрытия, превращая его в компонент нового полотна.

В данное время уже перекрыты отдельные участки Карачевского шоссе. Городские власти обратились к автолюбителям с просьбой не игнорировать запрещающие знаки и не заезжать на закрытые полосы.

На Карачевском шоссе отфрезеровали 6 тыс. кв. м старого покрытия, уложили 4,5 тыс. кв. м нового асфальта и 300 м новых бордюров. Подрядчик, компания «Газ Ресурс», занялась укладкой новой тротуарной плитки.

Ранее сообщалось, что в этом году в рамках первого этапа ремонта Карачевского шоссе работы пройдут на участке от улицы Комсомольской до улицы Мостовой. Подрядчик должен заменить основное дорожное полотно и тротуары. Протяженность ремонтируемого отрезка составит около 2 км. Также проект предусматривает обустройство велосипедных дорожек.

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