В Совфеде рассказали о недовольстве украинскими властями на Западе

Внутри Евросоюза уже появилось раздражение от действий киевских властей и украинских дипломатов. Об этом в среду, 13 апреля, заявил «Известиям» зампред комитета Совета Федерации по экономической политике Валерий Васильев.

Как отметил политик, Украине внушили, что она главное сокровище Европы и, якобы, основная цель всех европейцев хранить Украину и ее жителей. При этом сенатор указал на то, что Украина была и есть лишь инструмент в чужих руках, добавив, что никто не заботится о безопасности страны.

«Внутри самой Германии и Евросоюза появилось раздражение от действий руководства Украины и украинских дипломатов. Это пока не яркий мейнстрим, но раздражение растет, потому что нынешние управленцы Украины регулярно переходят красные линии и вдруг решили, что способны диктовать условия европейцам: «Вы должны, вы обязаны, мы недовольны». То есть Украина перешла на язык ультиматумов со своими основными партнерами. А это в ответ вызывает только раздражение у европейцев и чем дальше, тем сильнее», — подчеркнул Васильев.

В ЕС в настоящее время достаточное количество несостоятельных стран, и еще одного «особо наглого союзника» Евросоюз просто не переживет, отметил политик, указав на то, что сами европейцы это понимают.

Ранее в этот день посол Украины в Германии Андрей Мельник сообщил о том, что власти Украины пригласили канцлера ФРГ Олафа Шольца посетить Киев вместо президента страны Франка-Вальтера Штайнмайера.

Депутат ландтага (городской палаты депутатов) Берлина Гуннар Линдеманн в беседе с «Известиями» назвал такое решение киевских властей оскорблением для всей Германии.

При этом сам Шольц назвал «раздражающим» тот факт, что федерального президента Штайнмайера не приняли в Киеве. Также он добавил, что пока не планирует посещать Украину.

Накануне немецкие СМИ сообщили, что украинский лидер Владимир Зеленский отказался принять Штайнмайера в Киеве из-за его позиции по отношению к России. Как напомнил один из источников, президент Германии поддерживал строительство газопровода «Северный поток – 2» и считается создателем дружелюбной к России политики кабмина ФРГ.

Позже Штайнмайер подтвердил журналистам информацию о отказе принимать его в Киеве.

8 апреля немецкие пользователи Сети выступили с петицией, в которой призвали выдворить из страны Андрея Мельника. Пост был опубликован 8 апреля и за несколько дней собрал более 15 тыс. подписей. Автор инициативы указал, что высказывания посла противоречат дипломатической этике. Подчеркивается, что его заявления в адрес граждан Германии неблагодарные и беспочвенные.

Посол Украины в Берлине славится своими резонансными высказываниями, которые обсуждались в немецкой прессе. В частности, он неоднократно требовал от Германии увеличить поставки оружия Украине, а также обвинил президента ФРГ Штайнмайера в поддержании «целой паутины» связей с Россией.