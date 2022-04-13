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Эксперт ВШЭ назвал способы перестроить экономику в условиях западных санкций

Исследователь ВШЭ Остапкович назвал примерные сроки перестройки экономики РФ в условиях санкций
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Директор центра конъюнктурных исследований ИСИЭЗ НИУ ВШЭ Георгий Остапкович в среду, 13 апреля, рассказал «Известиям», на что стоит ориентироваться российской экономике в условиях санкций Запада и сколько займет процесс перестройки.

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Ранее в этот день глава Счетной палаты РФ Алексей Кудрин заявил, что экономике России потребуется около двух лет на перестройку, в случае если санкции сохранятся на нынешнем уровне. Он уточнил, что указанный срок займет прохождение первого этапа, а дальше придется перестраиваться в течение многих лет, потому что речь идет об импортозамещении целого ряда товаров.

Как отметил Остапкович, Россия за счет санкций получила беспрецедентный экономический удар и особенно этот удар ощущается в области высокотехнологической продукции.

«В принципе по срокам я с Кудриным согласен. Если мы за два года восстановим или хотя бы приблизимся к уровню 2021 года, это будет большой успех. Это будет очень сложное экономическое перестроение. Но надо понимать, что любые кризисные явления несут не только огромные невзгоды, они являются стартовой позицией для стартапов, чтобы мы перестраивали свою экономику, а этот процесс давно назрел», — объяснил специалист.

Остапкович отметил, что на данный момент экономика России ориентирована на спрос на сырьевые товары, в основном на углеводородные, в то время как сейчас необходимо перестраивать экономическую парадигму на предложение товаров с высокой добавленной стоимостью, с высокими технологическими функциями, например, обрабатывающие промышленности, высококомпетентные услуги.

«Может быть этот удар позволит нам выйти на плановое импортозамещение, но это очень сложно и очень затратно. Для этого должны работать вложения в человеческий капитал, в образование и здравоохранение, в науку», — заключил Остапкович.

Ранее, 11 апреля, первый заместитель главы Минэкономразвития Илья Торосов в интервью «Известиям» рассказал, что российская экономика сможет вернуться к уровню конца 2021-го уже через год. Он также указал, что инфляция в России с начала года составляет около 10%, и в стране не ожидается дефолта.

13 марта глава Минфина РФ Антон Силуанов заявил, что западные страны в связи со спецоперацией России по защите Донбасса заморозили около $300 млрд золотовалютных резервов России, что составляет примерно половину их объема. Вместе с тем министр подчеркнул, что у страны достаточно средств, необходимых для производства товаров. По словам Силуанова, приняв решение о заморозке резервов, Запад начал экономическую войну против России.

Новые санкционные меры страны Запада против России и ее граждан стали вводить после того, как 24 февраля РФ начала специальную операцию по защите мирного населения Донецкой и Луганской народных республик (ДНР и ЛНР). Как объяснили в Минобороны РФ, все удары наносятся точечно по военной структуре вооруженных сил Украины (ВСУ).

В середине февраля из-за обострения ситуации в Донбассе в результате обстрелов со стороны украинских военных Донецкая и Луганская народные республики объявили об эвакуации мирного населения в РФ и попросили о признании независимости. 21 февраля президент РФ Владимир Путин подписал соответствующий указ.

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