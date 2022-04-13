Внешний долг РФ в I квартале снизился до минимума за 13 лет

Внешний долг России в I квартале 2022 года уменьшился на $26,5 млрд, или на 5,5%, до $453,5 млрд. Информацию об этом 13 апреля разместил на сайте ЦБ РФ.

«На динамику показателя повлияло главным образом сокращение иностранной задолженности прочих секторов», — прокомментировали данные в регуляторе.

В результате объем внешней задолженности стал минимальным за 13 лет, с 1 апреля 2009 года он составлял $445,5 млрд.

Однако уменьшение задолженности уступает ее снижению два года назад: после начала пандемии коронавируса она стала меньше на $32,7 млрд.

А четыре года назад (во II квартале 2018 года) снижение на $29,5 млрд произошло после усиления антироссийских санкций и обострения международных отношений, тогда эти действия рассматривались как начало торговых войн.

Квартальное снижение внешнего долга РФ, поставившее «рекорд», было в IV квартале 2014 года — на $81 млрд. Тогда после введения антироссийских санкций и последующего падения нефтяных цен снижение внешней задолженности продолжалось три квартала подряд.

11 апреля глава Минфина РФ Антон Силуанов заявил о готовности России обращаться в суды, если страны Запада объявят ей дефолт из-за якобы невыполнения обязательств по еврооблигациям.

«Конечно, мы будем судиться, потому что мы предприняли все необходимые действия для того, чтобы инвесторы получили свои выплаты», — сказал он.

Минфин РФ 4 апреля должен был осуществить выплаты по суверенным еврооблигациям выпусков «Россия-2022» и «Россия-2042», однако из-за отказа иностранного банка-агента исполнить поручения в валюте исполнил обязательства перед иностранными держателями в рублях.

Новые санкции против России были введены странами Запада, после того как 24 февраля российский президент Владимир Путин объявил о начале операции по защите мирного населения в Донбассе, где ситуация обострилась из-за действий украинских военных.

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