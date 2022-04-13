Приусадебные участки в черте Брянска подтоплены

В Брянске в Бежицком и Володарском районах приусадебные участки оказались под водой. Подтоплены также участки в поселке Белая Березка Трубчевского района.

Причиной стал подъем воды в двух реках, Десне и Болве, пишет NASHBRYANSK.RU со ссылкой на результаты мониторинга паводковой обстановки, который проводился 13 апреля.

По словам специалистов ГУ МЧС по области, ситуация была ожидаемой, условия жизнедеятельности населения не нарушены, в эвакуации необходимости пока нет.

Завтра, 14 апреля, прогнозируется подтопление еще нескольких участков в Белой Березке. К жилым домам паводковые воды подобраться не должны.

Ранее сообщалось, что в Фокинском районе Брянска затопило дорогу. Водителей просят искать пути объезда. Движение автомобилей затруднено с улицы Белорусской под железнодорожный мост.