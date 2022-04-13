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Кремль отверг возможность обмена Медведчука на украинских военнопленных

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Для возможности обмена украинского политика Виктора Медведчука на пленных украинских военнослужащих пока не существует никакого повода. Как заявил официальный представитель Кремля Дмитрий Песков 13 апреля, в России не знают, хочет ли сам Медведчук, чтобы страна как-то участвовала в разрешении ситуации вокруг него.

«Что касается обмена, о котором с таким жаром, пылом и удовольствием заговорили разные деятели в Киеве, то Медведчук не является гражданином России, он не имеет никакого отношения к специальной военной операции. Он является иностранным политическим деятелем», — сказал журналистам пресс-секретарь президента РФ во время брифинга.

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Песков также заверил, что в Москве будут следить за судьбой оппозиционного украинского политика и призывают к тому же самому и политиков в Европе, которые «пекутся о свободе слова» и говорят о невозможности преследования человека по политическим мотивам.

Представитель Кремля отметил, что лидер партии «Оппозиционная платформа — За жизнь!» всегда выступал за мир, и если бы его позиция была принята на вооружение властями в Киеве, специальной военной операции на Украине не было бы.

«Всё, что случилось с Медведчуком, это яркая иллюстрация того, что на деле из себя представляет киевский режим», — сказал пресс-секретарь президента РФ.

Он добавил, что взгляды Медведчука в пользу выстраивания нормальных взаимовыгодных партнерских отношении Украины и России хорошо известны.

В этот же день первый зампредседателя комитета Госдумы по делам СНГ, евразийской интеграции и связям с соотечественниками Константин Затулин, комментируя «Известиям» предложение президента Украины Владимира Зеленского обменять главу политсовета партии «Оппозиционная платформа — За жизнь» Виктора Медведчука на украинских военнопленных, заявил, что власти Украины занимаются торговлей собственными гражданами.

Ранее в этот день заместитель главы Совета Безопасности РФ Дмитрий Медведев заявил, что украинским властям, желающим обменять Медведчука на пленных, следует «крепко запирать двери на ночь».

Накануне президент Украины Владимир Зеленский в соцсетях опубликовал фото мужчины в наручниках, похожего на Медведчука. По словам украинского лидера, задержали политика сотрудники Службы безопасности Украины. На следующий день Зеленский предложил России обмен Медведчука на украинских пленных.

Как уточнили в СБУ, глава политсовета якобы скрывался на Украине и носил для маскировки форму Вооруженных сил Украины, кроме того, для его задержания была организована спецоперация.

12 апреля депутат Госдумы Алексей Чепа в беседе с «Известиями» выразил мнение, что президент Украины своим заявлением о задержании Медведчука хочет затянуть конфликт.

На Украине в отношении Медведчука возбуждено несколько уголовных дел, в том числе о госизмене. Суд отправил его под домашний арест.

Информация о том, что политик сбежал из-под домашнего ареста, появилась 27 февраля в ряде СМИ. Ее подтвердил и советник министра внутренних дел Украины Антон Геращенко.

Со своей стороны, адвокат Медведчука Лариса Чередниченко опровергла данные о том, что политик сбежал. По ее словам, Медведчук не совершал побег — он был эвакуирован в безопасное место в Киеве по причине поступающих в его адрес угроз со стороны радикальных националистических группировок. Чередниченко добавила, что о намерении перевести депутата в другое место органы были проинформированы.

Операцию с целью защиты мирного населения Донбасса Россия начала 24 февраля. В задачи спецоперации входят демилитаризация и денацификация Украины, реализация которых необходима для обеспечения безопасности России.

Больше актуальных видео и подробностей о ситуации в Донбассе смотрите на телеканале «Известия».

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