Кремль отверг возможность обмена Медведчука на украинских военнопленных
Для возможности обмена украинского политика Виктора Медведчука на пленных украинских военнослужащих пока не существует никакого повода. Как заявил официальный представитель Кремля Дмитрий Песков 13 апреля, в России не знают, хочет ли сам Медведчук, чтобы страна как-то участвовала в разрешении ситуации вокруг него.
«Что касается обмена, о котором с таким жаром, пылом и удовольствием заговорили разные деятели в Киеве, то Медведчук не является гражданином России, он не имеет никакого отношения к специальной военной операции. Он является иностранным политическим деятелем», — сказал журналистам пресс-секретарь президента РФ во время брифинга.
Песков также заверил, что в Москве будут следить за судьбой оппозиционного украинского политика и призывают к тому же самому и политиков в Европе, которые «пекутся о свободе слова» и говорят о невозможности преследования человека по политическим мотивам.
Представитель Кремля отметил, что лидер партии «Оппозиционная платформа — За жизнь!» всегда выступал за мир, и если бы его позиция была принята на вооружение властями в Киеве, специальной военной операции на Украине не было бы.
«Всё, что случилось с Медведчуком, это яркая иллюстрация того, что на деле из себя представляет киевский режим», — сказал пресс-секретарь президента РФ.
Он добавил, что взгляды Медведчука в пользу выстраивания нормальных взаимовыгодных партнерских отношении Украины и России хорошо известны.
В этот же день первый зампредседателя комитета Госдумы по делам СНГ, евразийской интеграции и связям с соотечественниками Константин Затулин, комментируя «Известиям» предложение президента Украины Владимира Зеленского обменять главу политсовета партии «Оппозиционная платформа — За жизнь» Виктора Медведчука на украинских военнопленных, заявил, что власти Украины занимаются торговлей собственными гражданами.
Ранее в этот день заместитель главы Совета Безопасности РФ Дмитрий Медведев заявил, что украинским властям, желающим обменять Медведчука на пленных, следует «крепко запирать двери на ночь».
Накануне президент Украины Владимир Зеленский в соцсетях опубликовал фото мужчины в наручниках, похожего на Медведчука. По словам украинского лидера, задержали политика сотрудники Службы безопасности Украины. На следующий день Зеленский предложил России обмен Медведчука на украинских пленных.
Как уточнили в СБУ, глава политсовета якобы скрывался на Украине и носил для маскировки форму Вооруженных сил Украины, кроме того, для его задержания была организована спецоперация.
12 апреля депутат Госдумы Алексей Чепа в беседе с «Известиями» выразил мнение, что президент Украины своим заявлением о задержании Медведчука хочет затянуть конфликт.
На Украине в отношении Медведчука возбуждено несколько уголовных дел, в том числе о госизмене. Суд отправил его под домашний арест.
Информация о том, что политик сбежал из-под домашнего ареста, появилась 27 февраля в ряде СМИ. Ее подтвердил и советник министра внутренних дел Украины Антон Геращенко.
Со своей стороны, адвокат Медведчука Лариса Чередниченко опровергла данные о том, что политик сбежал. По ее словам, Медведчук не совершал побег — он был эвакуирован в безопасное место в Киеве по причине поступающих в его адрес угроз со стороны радикальных националистических группировок. Чередниченко добавила, что о намерении перевести депутата в другое место органы были проинформированы.
Операцию с целью защиты мирного населения Донбасса Россия начала 24 февраля. В задачи спецоперации входят демилитаризация и денацификация Украины, реализация которых необходима для обеспечения безопасности России.
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