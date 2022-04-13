Ле Пен заявила, что в случае победы на выборах выведет Францию из командования НАТО

В случае победы кандидат в президенты Франции Марин Ле Пен выведет вооруженные силы из-под командования Североатлантического альянса. Об этом она заявила 13 апреля в ходе брифинга, сообщил телеканал BFM.TV.

Она напомнила, что Франция покинула интегрированные структуры командования НАТО в 1966 году, когда у власти находился Шарль де Голль.

«Я не передам наши войска ни объединенному командованию НАТО, ни будущему европейскому командованию», — объяснила политик.

По словам Ле Пен, она не хочет «подчиняться американскому протекторату».

Также в ходе брифинга политик отметила, что после окончания спецоперации РФ по защите Донбасса предложит сблизиться с Россией. Это пойдет на пользу Франции, Европе и США, добавила она.

Кроме того, Ле Пен подтвердила, что отказалась от идеи выхода Франции из Евросоюза. Но она поддерживает реформы объединения.

10 апреля во Франции прошел первый тур выборов президента, за высший государственный пост боролись 12 политиков. Французский лидер избирается на пять лет путем всеобщего прямого тайного голосования.

На следующий день стало известно, что после подсчета 100% бюллетеней нынешний французский лидер Эммануэль Макрон набрал 27,84% голосов, а Ле Пен — 23,15%. Они продолжат президентскую гонку 24 апреля во втором туре.

Позже люди, недовольные итогами первого тура выборов, вышли на улицы с фаерами и плакатами.