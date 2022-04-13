Прямой эфир

Ле Пен заявила, что в случае победы на выборах выведет Францию из командования НАТО

0
Читать iz.ru в yandexzen yandexnews
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

В случае победы кандидат в президенты Франции Марин Ле Пен выведет вооруженные силы из-под командования Североатлантического альянса. Об этом она заявила 13 апреля в ходе брифинга, сообщил телеканал BFM.TV.

Пять лет — один ответ: чего дальше ждать от выборов президента Франции
И какое место в этой гонке занимает конфликт на Украине

Она напомнила, что Франция покинула интегрированные структуры командования НАТО в 1966 году, когда у власти находился Шарль де Голль.

«Я не передам наши войска ни объединенному командованию НАТО, ни будущему европейскому командованию», — объяснила политик.

По словам Ле Пен, она не хочет «подчиняться американскому протекторату».

Также в ходе брифинга политик отметила, что после окончания спецоперации РФ по защите Донбасса предложит сблизиться с Россией. Это пойдет на пользу Франции, Европе и США, добавила она.

Кроме того, Ле Пен подтвердила, что отказалась от идеи выхода Франции из Евросоюза. Но она поддерживает реформы объединения.

10 апреля во Франции прошел первый тур выборов президента, за высший государственный пост боролись 12 политиков. Французский лидер избирается на пять лет путем всеобщего прямого тайного голосования.

На следующий день стало известно, что после подсчета 100% бюллетеней нынешний французский лидер Эммануэль Макрон набрал 27,84% голосов, а Ле Пен — 23,15%. Они продолжат президентскую гонку 24 апреля во втором туре.

Позже люди, недовольные итогами первого тура выборов, вышли на улицы с фаерами и плакатами.

Читайте также
Прямой эфир
Меню
Реклама
Подписка на газету
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2022