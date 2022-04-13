Разлившаяся Ока затопила дорогу под Рязанью

В Рязанском районе из-за повышения уровня паводковых вод подтоплены участки дороги Шумашь–Заокское–Коростово. Перелив дороги зафиксировали у населенного пункта Шумашь.

В пресс-службе регионального ГУ МЧС заверили, что до населенных пунктов можно добраться объездными путями. РИА «7 новостей» пишет, что когда Коростово и Заокское во время паводков оказываются отрезаны от большой земли, до них запускают катера.

Тем временем из-за половодья под Рязанью меняют маршруты общественного транспорта. Так, движение под Окским мостом по объездному пути открыто с 13 апреля. Необходимость в этом возникла из-за того, что уровень воды в Оке сильно поднялся. Использовать дорогу под Окским мостом будет и общественный транспорт, сообщает 62INFO.ru.

В понедельник, 11 апреля, из-за половодья в Рязанской области закрыли движение по двум наплавным мостам. Движение ограничено по переправам у сел Троица и Фатьяновка в Спасском районе. Проход пешеходов по мосту возле Фатьяновки остается открытым.