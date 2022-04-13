В Чехии указали на зависимость страны от российских ресурсов

Проводимая чешскими властями антироссийская политика может привести к нехватке в стране ряда ресурсов. Об этом говорится в статье на сайте газеты Lidovky, опубликованной 9 апреля.

Как отмечается в публикации, до начала спецоперации России по защите населения Донбасса, Чехия покупала три четверти объемов руды у Украины. Остальные металлы поставлялись Россией.

«Крупнейшие чешские металлургические заводы вынуждены полагаться на поставки и в то же время вынуждены искать новые источники стратегического сырья», — отметил автор публикации.

По его данным, возможное прекращение поставок из России может привести к дефициту фанеры, слюды, алюминия, никеля, дерева и различных видов асфальта.

Также в Праге боятся отказа России от поставок нефти и газа, именно с этими рисками связан резкий рост цен на топливо и электричество, говорится в статье.

Ранее в этот день в Германии оценили совокупные потери страны в случае немедленного прекращения поставок энергоносителей из России в 2022–2023 годах около €220 млрд.

Накануне немецкое издание Compact сообщило, что введение Германией санкций против РФ приведет ее к краху во всех экономических сферах. В материале отмечается, что наращивание государственного долга, помощь с вооружением Украине и вероятность отказа от природного газа России не совпадают с интересами ФРГ.

8 апреля Евросоюз принял пятый блок санкций против России. Среди новых ограничений значится запрет на импорт энергоресурсов из РФ. В тот же день британское издание Daily Express сообщило, что пять европейских государств возмутились возможностью введения эмбарго на российские энергоносители.

3 апреля министр транспорта Чехии Мартин Купка заявил, что страна располагает запасами газа максимум на 34 дня. По его словам, в мае он планирует вместе с другими высокопоставленными чиновниками посетить с рабочим визитом столицу Катара Доху. Представителя Чехии намерены установить торговые отношения с Катаром, предполагающие поставки углеводородов в страну.

23 марта российский президент Владимир Путин объявил, что РФ переведет расчеты за поставку газа недружественным странам (все члены ЕС) в рубли из-за потери надежности западных валют, и подписал указ 31 марта. Покупатели газа должны были с 1 апреля открыть рублевые счета в российских банках. Почти все страны Евросоюза раскритиковали это решение и заявили об отказе его выполнять.

6 апреля стало известно о согласии Венгрии платить за газ в рублях. Об этом заявил венгерский премьер Виктор Орбан.

Ряд стран вводит новые санкции против РФ в ответ на проводимую Россией с 24 февраля военную операцию по защите мирного населения Донецкой и Луганской народных республик. Началу спецоперации предшествовали обострение ситуации в регионе, обращение руководства ДНР и ЛНР к РФ с просьбой о помощи и последующее признание Россией независимости республик Донбасса.

Украинские власти проводят военную операцию против жителей ДНР и ЛНР, которые отказались признавать итоги государственного переворота на Украине, с 2014 года.

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